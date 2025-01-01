FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİLERE VE MÜŞTERİ ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Fibabanka Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Fibabanka”) olarak siz müşterilerimize ve ürün veya hizmet alacak müşteri adaylarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.



İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.



Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, sözleşmelerin ifası kapsamında ve tarafınıza sağlanacak hizmetlerin gereklilikleri doğrultusunda; elektronik, sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.



İşbu Aydınlatma Metni, bankamızca tarafınıza sunulan tüm ürün ve/veya hizmetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize yönelik olarak kanunda öngörülen hukuki sebepleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Bankamızca sunulan ürün ve/veya hizmetler çerçevesinde, işlenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik bilgisi (isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (‘’TCKN’’), yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı ülke vergi kimlik numarası, imza, uyruk, unvan, anne-baba adı, doğum tarihi, ülke bilgisi, vergi dairesi bilgisi, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) vergi kimlik numarası, ABD vatandaşlık kaynağı, potansiyel vergi numarası, vatandaşlık bilgisi, vergi mukimliği bilgisi, doğum yeri, pasaport numarası, pasaport bilgileri, cinsiyet, yaş, evlenmeden önceki soy adı, kimlik seri no., kimlik sıra no., kimlik veriliş tarihi, annesinin evlenmeden önceki soy adı, medeni durum, kimlik belge türü ve numarası, kimlik aktif/pasif durumu, ruhsat bilgileri, kimlik son geçerlilik tarihi, kimliğin verildiği yer, sigorta ettirenin sıfatı, askerlik durumu, beyanname numarası, tescil numarası, doğum ülkesi)



İletişim bilgisi (adres, telefon numarası, e-posta adresi, unvan, şirket unvanı, faks numarası, adres kodu (UAVT kodu), ikametgâh bilgisi, iş yeri adresi, operatör bilgisi, KKB iletişim bilgisi, şehir bilgisi, yerleşim yeri)



Lokasyon bilgisi (konum bilgisi, tapu konum bilgisi)



Finans bilgisi (hesap bilgileri, uluslararası banka hesap numarası (“IBAN”), maaş bilgisi, bakiye bilgileri, kasa içeriği, döviz tutarı, tahmini malvarlığı, malvarlığı kaynağı, malvarlığına ilişkin açıklama, aylık net gelir, gelir kaynağı, işlem amacı, fiyatlama detayı, işlem tarihi, işlemin valörü, işlem tutarı, borç bilgileri, araç ruhsat bilgileri, tapu bilgileri, malvarlığı bilgileri, kredi bilgileri, geciken anapara tutarı, araç bilgileri, takyidat bilgileri, teminat bilgileri, risk bilgileri, hesap bakiyesi, risk tutarları, komisyon bilgisi, türev bilgisi, taşınmaz bilgileri, maliki olunan taşınmaz bilgileri, kredi kartı bilgileri, kredi kartı numarası, elektronik fon transfer (“EFT”)/havale işlem bilgileri, alacak bilgisi, kredi tahsis ücreti bilgisi, skorlar, skorlama detayları, kredi bilgileri-borçlu konumda olduğu hesaplar, kaynak bazında limit bilgileri, kaynak bazında risk bilgileri, kredi türü, kredi türü bazında hesap bilgileri, verdiği teminatlar (borçlu), kefil olduğu teminatlar (kefil), tüzel kişi iştirak ve hissedarları, gerçek kişi hissedarları, karşılıksız çek bilgileri, maliye (Gelir İdaresi Başkanlığı, “GİB”) bilgileri, istisna sınırı, bloke hesap toplam bakiye, konsantrasyon limiti, konsantrasyon oranı, toplam risk, mevcut uygun teminat, hesap numarası, sınıflandırma notu, şube bilgisi, şube adı, risk durumu, tarihçe gözlem bilgisi, gecikme gün sayısı, geciken ödeme tutarı aralığı, risk aralığı, kredi durumu, limit üst tipi, limit alt tipi, nakit risk, limit türü, kredi tipi, kredi referansı, şube kodu, kullanım amacı, kullandırım tutarı, valör tarihi, vade sonu, nakdi kredi bilgileri, toplam kullandırım miktarı, nakdi kredi seçimi bilgisi, faiz bilgisi, faiz detayı bilgisi, takas türü, takas durumu, iade sebebi, teminat tutarı, teminat türü, teminat statüsü, saklama şubesi, teminat sorgulama bilgisi, teminat genel bilgileri, rehin detayları, alacak detayı, mali dönem sonu bakiyeleri, müşteri segmenti, toplam limiti, toplam risk, grup risk, gecikme gün sayısı, gayrimenkul bilgileri, gayrimenkulün tapu bilgileri, gayrimenkulün takyidat bilgileri, gayrimenkulün konum bilgileri, ana gayrimenkulün özellikleri, bağımsız bölümün özellikleri, güncel imar durumu, değerleme bilgileri, yapı kullanma izin belgesi bilgileri, enerji kimlik belgesi bilgileri, kredi tutarı, kredi vadesi, kredi ödeme planı, Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) skor, Bireysel Borçluluk Endeksi (“BBE”) skor, ödeme bilgisi, kredi veriliş tarihi, kredi limiti, taksit, kalan borç, toplam kayıt adet, toplam limit tutarı, açık kayıt adet, açık limit tutarı, taksit toplamı, kalan borç toplamı, ürün tipi, ürün, alt ürün tipi, başvuru durumu, kanal, tutar, başvuru tarihi, kaldırı nedeni, kaldırı yılı, senet tutarı, kredi ürün türü, talep sonucu, talep tutarı, tahsis tutarı, talep tarihi, talep sonuç tarihi, talep ret gerekçesi, protestolu senet bilgisi, memzuç bilgisi, banka uyarı listesi, negatif nitelikli krediler, banka nezdindeki kredileri, münferit limit risk sorgusu, haciz bilgisi, oturduğu evin mülkiyet durumu, adreste ikamet süresi, aylık toplam gelir, gelir kaynağı, gelir sahibi kişi, kredi amacı, gelir belgesi bilgileri, ekin bilgisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) hizmet dökümü bilgileri, son aya ait maaş bordrosu bilgileri, ürün bilgisi, işlem limitleri bilgisi, işlem yetkileri bilgisi, kullanılabilir limit bilgisi, kart numarası, kart durumu, hesap hareketleri, şube, kanal, mali kontrol sektör kodu, sektör kodu, oda kayıt numarası, vergilendirme türü, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) numarası, kar merkezi, portföy kodu, müşteri statüsü, kayıt tarihi, ekonomik faaliyetlerin tehlike sınıfları kodu (“NACE”), ürün kodu, işlem kodu, açıklama, işlem referansı, orijinal tutar, net borç, toplam borç, net alacak, toplam alacak, toplam bakiye, müşteri tipi, hesap limiti, faiz miktarı, faiz vergisi, reeskont tarihi, negatif reeskont tutarı, limit tutarı, muhasebe kayıtları, para giriş-çıkışları, mevduat bilgileri, yakın izleme detayları, yakın izlemedeki krediler, ötelenen krediler, sınıf değişikliği öngörülen krediler, kanuni takipte olma bilgisi, kanuni takip tahsilatlar, sorunlu kredi satışları (“NPL”), elden çıkarılacak kıymetler, plasman (yatırım) ve fonlama detayları, kredi gecikme bilgileri, referans, ana defter (General Ledger “GL”) hesap numarası, reeskont GL hesap numarası, sözleşme tipi, hesap açılış tarihi, vade gün sayısı, vadeye kalan gün sayısı, vade aralığı, son ödeme tarihi, son faiz tarihi, ana grup kodu (“GR”), borsa gelir bilgisi, cep telefonu sigortası bilgisi, limit referans, durum, durum kodu, ödenen vergi tutarı, toplam ana para bilgisi, krediyi kullandıran şube, kredi numarası, kredi hesap kodu, kredi risk ağırlığı, kredi açılış tarihi, kredi orijinal vade, kredi temdit vade, kredinin takibe alınış tarihi, kredinin faiz oranı, kredinin para kodu, kurum içi derece, kredi sınıfı, il kodu, kredi kaynağı, kredi kullanım amacı, segment, kefalet tutarı, kullandırılan kredi tutarı, tazmin tutarı, teminat tutarları, tazmin talebi yapılan Kredi Garanti Fonu (“KGF”), hesap kodu, finansman konusu kodu, yaklaşım kodu, sözleşme tarihi, vade tarihi, faiz oranı, endeks, teminat tutarları, sözleşme tutarı, yapılan ödemeler, ana para, sözleşme kodu, kredinin niteliği, kredi sınıfı, yapılandırma öncesi kredi sınıfı, kurum içi derece, derecelendirme kuruluşu notu, finansal yeniden yapılandırma sözleşme numarası, ödemenin niteliği, kredinin geri ödeme tutarı, kredinin cari ana para miktarı, kredinin vade tarihi, kredinin finansman konusu kodu, gerekçe, kredinin açılış tarihi, kredinin fiyatlama periyodu, kredinin faiz yapısı, para kodu, orijinal para tutarı, referans faiz oranı, karşı para kodu, depozit, reeskont tutarı, cari piyasa değeri, alt tür kodu, opsiyon şartı, orijinal para tutarı değişimi, işlemin yapıldığı piyasa, döviz transferi kodu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications “SWIFT”), işlemi gerçekleştiren birim kodu, işlem numarası, işlemin yapılış amacı, teminat portföyü, müşteri limiti, türev işlem sınırlaması, genel müşteri, nitelikli yatırımcı bilgisi, profesyonel müşteri bilgisi, karşı tarafın işlem amacı, faiz spread, kredinin ödenmeyen taksit tarihi, ana faaliyet kodu, derecelendirme kurulu, banka müşterisi olduğu tarih, kara para aklama (Anti-Money Laundering, “AML”) risk skoru, güvenlik doğrulama metodu (“3D Secure”), kart tipi, kart geçerlilik tarihi, kart gönderim tipi, kart gönderim şube bilgisi, şifre gönderim tipi, şifre gönderim şube bilgisi, müşteri grubu, müşteri numarası (“CİF”), aylık gelir, yıllık gelir, vergi mukimliği bilgisi, kredi ve risk bilgileri, kripto para hareketleri, kripto para işlem hacmi, kripto para hesap bilgileri, kripto para bakiyesi, aylık ortalama gelir, aylık ortalama işlem adedi, aylık ortalama işlem hacmi, ödeme aracı bilgileri, katkı payı bilgileri, teminat referansı, teminat tipi, vade sonu tarihi, vergi dairesi, hisse tutarı, pay, proje yatırım bilgileri, tesisin ekspertiz bilgileri, katılım payı, limit, kısa vadeli risk, orta vadeli risk, uzun vadeli risk, toplam risk, grup bilgisi, firma kodu, güvenilirlik statüsü, limit adı, müşteri faaliyet riski, müşteri proje riski, değerleme nedeni, talep tipi, talep türü, borç dökümü bilgisi, satış tarihi, tapu tarihi, ekspertiz tutarı, alış bedeli, satış bedeli, fark, alım türü, takibe geçildiğinde sistemdeki ekspertiz, sistemdeki ekspertiz tarihi, icra/mahkeme kıymet takdiri, icra/mahkeme kıymet takdiri tarihi, ihale öncesi güncel ekspertiz, ihale öncesi ekspertiz tarihi, alış toplam maliyet, alış tarihi, alış sonrası ekspertiz, alış sonrası ekspertiz tarihi, satış tarihi, kredi riski (“KT”) tarihi, KT riski anapara ve masraf, güncel takip durumu, temlik bakiyesi, sistemde tahsilatın yapıldığı tarih, tahsilat sonrası güncel risk tarihi, tahsilat sonrası güncel risk (anapara+masraf), aktife alma tarihi, tutar, vefa bilgisi, gayrimenkul tipi, internet satış durumu, mevduat bakiyesi, döviz cinsi, ciro bilgisi, tahsilat tarihi, yatırım fonları, mevduatın bağlandığı tarihteki bakiye bilgisi, son güncelleme, KKB sorgu tarihi, KKB hesaplanmama nedeni, faaliyet alanı, genel limit, genel risk, nakit limit, tarım limit, gayrinakit limit, gayrinakit risk, tarım risk, iş yeri mülkiyet durumu bilgisi, limit revizyon tarihi, toplam tutar, risk tutarları dağılımı, risk grubu kodu, risk tipi, ülke kodu, aktif büyüklük, çalışan sayısı, risk grubu adı, temerrüde düşme dönemi, temerrüt tutarı, kredi türü, temerrütten tahsilat tutarı, bilançodan silinen (write-off) tutar, mevcut kredi bakiyesi, araç ruhsatı, borç hareketi bilgisi, kartın son kullanım tarihi, kart doğrulama kodu (Card Verification Code , “CVC”), kart doğrulama değeri (Card Validation Value “CVV”), kart no, işlem türü, işlem açıklaması, kredi kullandırım tutarı, mevduat işlemleri bilgileri, borçluluk bilgisi, skor (scoring) tipi, referans numarası, puan aralığı, müşteri risk aralığı, iç derecelendirme notu, erken uyarı sistemi (“EUS”) skor puanı, EUS kriter sayısı, talep edilen kredi miktarı, içsel derecelendirme, başvuru sonucu, ret nedeni, açık hesapların güncel gecikme durumu, güncel limit doluluk rasyosu (kredili mevduat hesabı & kredi kartı), hesap süresi, KKB ticari kredi notu) skoru, tahakkuk kredi tutarı (son 1 yıl), NPL olan kredi durumu (banka nezdindeki), güncel gecikme durumu (banka nezdindeki), mevcut teminat, mevcut döviz cinsi, mevcut maksimum vade, mevcut limit tutarı, mevcut risk, kredi kodu, banka şubesi, kalan risk, vade, kredi anapara dönem riski, aylık ödeme noktası (point of sale, “POS”) hacmi bilgisi, POS seri numarası, POS terminal numarası, POS üye işyeri numarası, müşteri genel limit özeti, mevcut risk bilgisi, onaylanan teminat koşulları, segment, grup kodu/adı, kredi notu (“rating”), genel limit özeti, teminat özeti, teminat koşulları, kullandırım koşulları, limit detayları, kefalet limit detayı, kredi limit teklif tarihçesi, Finecus Avra (rating platformu) rating notu, grup rating notu, banka nezdindeki limit-risk bilgileri, banka nezdindeki kredi performans bilgisi, toplam sermaye tutarı, menkul bilgileri, yatırımlar, mali analiz, kar veya zarar bilgisi, nakit akış bilgisi, mali bilgiler, gecikmiş tutar, müşterinin çalıştığı diğer bankalar nezdindeki hesap bilgileri ve hesap hareketleri, müşterinin çalıştığı diğer banka IBAN bilgisi, müşterinin çalıştığı diğer banka nezdinde sahip olunan ürün bilgileri), FX işlem bilgisi, FX gelir, FX işlem hacmi, hukuk bürolarına atanma tarihleri, takipteki müşterilerle yapılan protokol detayları, kanuni takip detayları, kiraz bakiye, Limit Kontrol Sistemi (“LKS”) sorgusu bilgisi, ödeme performansı, ticaret sicil bilgisi, kur korumalı mevduat sahipliği bilgisi, fon büyüklüğü, fon işlem bilgisi, BES sigorta gelir bilgisi, fon gelir bilgisi, menkul kıymetler gelir bilgisi, türev gelir bilgisi, mevduat gelir bilgisi, ürün eğitimi, varlıkların kaynağı, kalan ortaklık payı, ortaklığa giriş tarihi, ortak firmaya giriş tarihi, kalan ortak sayısı, gerçek faydalanıcı bilgisi, ortak/yetkili münferit/müşterek bilgisi, temsilci tipi, imza sirküleri dayanak tarihi, yetki tutarı, müşteri alacak fatura numarası, müşteri alacak fatura tutarı, müşteri alacak fatura bilgisi)





Özlük bilgisi (unvan, şirket bilgileri, eğitim bilgisi, müşteri tipi, Fibabanka çalışanı olup olmama bilgisi, meslek bilgisi, çalışma şekli, sicil numarası, öğrenim durumu, departman, gelir kar merkezi, müşteri kar merkezi, müşteri segmenti, çalışılan iş yerine ilişkin bilgiler, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, meslek kodu, meslek adı, özgeçmiş bilgileri)



Görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, ses kaydı, video kaydı, kamera kayıtları, video bankacılık kayıtları, çağrı merkezi kayıtları, gayrimenkul görselleri, müşteri görüşme kaydı)



Müşteri işlem bilgisi (müşteri CIF numarası, diğer bankadaki bakiye bilgileri, işlem miktarı, işlem açıklaması, işlem maliyeti, döviz cinsi, döviz tutarı, mesaj bilgileri, ödemenin kaynağı, ödeme amacı, şube kodu, kira sözleşmesi tarihi, kasa numarası, kasa ziyaret bilgisi, ilk açılış/güncelleme/kasa kapanış bilgisi, güncelleme işlem detayı, kasa kapanış tarihi, müşterek kasa bilgisi, bloke bilgileri, kanal bilgisi, müşteri kazanım kaynağı, gecikme bilgisi, müşteri kazanım kanalı, müşteri statüsü, müşteri segmenti, müşteri olma tarihi, müşteri durumu, kar merkezi bilgileri, portföy kodu, işlem bilgisi, müşteri ürün eğilimi bilgisi, referans numarası, müşteri hesap numarası, kredi bilgileri, kredi teklif bilgileri, üç aylık faiz dışı gelir bilgisi, fon işlem bilgisi, FX işlem bilgisi, kripto işlem bilgisi, sigorta aktiflik bilgisi, müşteri kredi limit bilgileri, limit bilgileri, grup bilgisi, sektör bilgisi, kredi skoru, teminat bilgileri, teminat oranı, teminat türü, akış türü, akış tipi, şikayet sürecinin akıbetine ilişkin bilgi, poliçe bilgileri, poliçe numarası, dağıtım kanalı/şube bilgisi, sigorta süresi, poliçe başlangıç-bitiş tarihi, yıllık prim bilgisi, taksit sayısı, prim taksit sayısı, prim ödeme vadesi, prim ödeme tutarı, prim ödeme şekli, sigorta teminat bilgileri, mirasçılık bilgileri, veraset bilgileri, yeni kimlik sahipliği durumu, nakdi kredi bilgisi, gayrinakdi kredi bilgisi, tahsilat bilgileri, tasfiye bilgileri, gecikme bilgileri, yasal takip durumu, müşteri numarası, çek/senet bilgileri, şikâyete konu işlem bilgisi, çek depoları toplamı, çek karşılığı mevcut risk, çek karşılığı toplam risk, çek tutarı, uygun teminata sayılan çek tutarı, çek ciro bilgileri, müşteri grubu, müşteri tipi, çek şubesi, KKB çek skoru, çek raporu, çek bilgileri özeti, keşide edilen çek tutarları, açık çek bilgileri, ileri tarihli çek bilgileri, en yakın vadeli çek bilgileri, çek raporu ilgilisinin hamili veya son cirantacısı olduğu çekler, karşılıksız çek bilgileri, mahkemelik çek bilgisi, münferit çek sorgusu, başvuru numarası, başvuru sahibi numarası, fatura bilgileri, abone numarası, müşteri sicil numarası, kullanıcı adı, şifre, Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication “NFC”) sahipliği durumu, son alınan hata mesajı, çek keşidecisi isim/soy ismi, çeki ciro eden isim/soy ismi, çek avalisti isim/soy ismi, çeki düzenleyenin imzası, çek muhatabının unvanı, müşteri bilgileri, hesap bilgileri, müşteri kodu, ürün bilgileri, kar/zarar bilgileri, yönetim altındaki varlıklar (Assets Under Management “AUM”) bilgisi, Countly kategori ve sayfa bilgileri, büyüme odaklı pazarlama (“BOP”) aktiflik bilgisi, risk grubu kodu, ülke kodu, sektör ve kıyı (off-shore) kodu, işlem tür kodu, işlem seri numarası, işlem tarihi, işlem zamanı, işlem tipi, işlem kimlik numarası (“ID”), işlem sonucu, kart numarası, debit kart sahipliği, EFT durumları, geliş kanalı, kiraz sahiplik bilgisi, müşteri olma tarihi, önceki statü bilgisi, müşteri eğilimi, son statü bilgisi, kart limiti, nakit avans limiti, hesap kesim tarihi, borç bilgileri, faiz bilgileri, taksit bilgisi, kart bilgileri, ek kart bilgileri, sahip olunan ürün bilgileri, işlem bilgileri, müşteri işlem kanalı, müşteri kriter bilgileri, harcama bilgisi, vergi bilgisi, masraf bilgisi, gelir bilgisi, gider bilgisi, kredi kartı bilgileri, döviz işlem bilgisi, kıymetli maden işlem bilgisi, alarm bilgisi, emir bilgisi, emir saati, sermaye piyasası işlem bilgileri, lehtar bilgileri, belirlenen lehtar payı, ödeme ve kesinti bilgileri, teminat bedelleri, sigorta başlangıç tarihi, sigorta bitiş tarihi, başvuru tanzim tarihi, teminat bilgisi, prim tutarı, ödeme bilgileri, sigorta yenileme bilgisi, poliçe yenileme yılı, dil tercihi, müşteri işlem hareketleri, şikâyet sürecinin akıbetine ilişkin bilgi, müşteri yorumları, net tavsiye skoru (net promoter score, “NPS”), şikâyet/talep bilgisi, en son görüntülenen ekran, oturum sayısı, oturum süresi, oturum başlama zamanı, oturum bitiş zamanı, görüntülenen sayfa, sayfaların ziyaret sıralaması, sayfa görüntüleme sıklığı, sayfa görüntüleme sırası, sayfa ziyaret sıklığı, işlem gerçekleştirme zamanı, işlemin veri tabanına kayıt olduğu zaman, oturum tarihi, oturum ID, işlem adedi, işlem tutarı, çek limit, çek risk, yıllık katkı payı tutarı, katkı payı ödeme şekli/ödeme sıklığı, giriş aidatı tutarı/ödeme sıklığı, giriş aidatı taksitli tutarı, katkı payı ödeme başlangıç tarihi, giriş aidatı çıkışa ertelenmiş tutarı, zeyil başlangıç tarihi, zeyil tanzim tarihi, zeyil numarası, Finansal Hizmetler Yöneticisi (‘’FHY’’) bilgisi, bloke bilgileri, işlem/gözlem bilgisi, işlem yetkileri, aidatı çıkışa ertelenmiş tutarı, fon adı, fon kodu, katkı payı fon oranları, fon toplam gideri (günlük), fon toplam gideri (yıllık), yönetim gider kesintisi oranı, ara verme kesinti bilgisi, katılımcı müşteri numarası, sözleşme numarası, sözleşme tipi, bireysel emeklilik (“BES”) giriş tarihi, BES hesap numarası, seçilen emeklilik planı/numarası, yürürlük tarihi, teklif imza tarihi, BES toplu ödeme tutarı, poliçe kayıt numarası, plan adı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (“SAGMER”) tarife numarası, poliçe başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi, poliçe süresi, yenileme numarası, sıra numarası, genel şart tarihi, özel şart tarihi, zeyil başlangıç tarihi, zeyil tanzim tarihi, zeyil numarası, net prim, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV’’) bilgisi, brüt prim, ödeme planı, taksit numarası, taksit tutarı, ödeme tipi, tapu bilgileri, tarife fiyatı, prim, sigorta poliçe numarası, tanzim yeri, tanzim saati, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“DASK”) poliçe numarası, riziko adresi, faaliyet konusu, sigorta konusu, ödenecek prim, sigorta bedeli/limiti, sigorta primi, sigorta fiyatı, eski poliçe numarası, poliçe seri numarası, poliçe düzenleme tarihi ve saati, poliçe düzenleme yeri, referans tarihi, acente numarası, ek belge numarası, sigortanın başlangıç tarihi, sigortanın bitiş tarihi, indirim bilgisi, boş kalma süresi, DASK bilgileri, sigorta konusu bina bedeli, toplam brüt prim, sigorta priminin tahsil yöntemi, muafiyet bilgisi, önceki poliçe numarası, sigorta teminat bilgisi, ödeme vadesi, ödeme tutarı, teminat başlangıç tarihi, teminat bitiş tarihi, teminat adı, teminat tutarı, tarife adı, rapor grubu, ürün grubu, poliçe durumu, ödeme dönemi, başlama tarihi, bitiş tarihi, ilk prim tutarı, teminat kodu, kullanıcı tipi, yenileme bilgisi, branş kodu, ürün kodu, kart durumu, kart gönderim tipi, kart gönderim şube bilgileri, şifre gönderim tipi, şifre gönderim şube bilgileri, kart veriliş nedeni, ilk kart edinme tarihi, kargo takip numarası, kargoya veriliş tarihi, gönderi işlem bilgisi, iş yeri POS numarası, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) iş yeri numarası, POS adı, terminal tipi, POS kuruluş tarihi, valör hesaplama, grup kodu, kategori kodu, işlem kaydı, alım/satım bilgileri, işlem türü, fon bilgisi, ticari işlem tarihi, işlem statüsü, valör tarihi, kur oranı, banka satım döviz cinsi, banka satım tutarı, banka alım döviz cinsi, banka alım tutarı, döviz miktarı, vergi tutarı, işlem kaynağı, işlem detayı, fiş numarası, dekont numarası, banka ortaklık bilgisi, kayıt tarihi, fatura tutarı, işleme ilişkin temsil şekli, malın cinsi, masraf detayları, komisyon tutarı, referans bilgisi, havuz bilgisi, FHY bilgisi, bloke bilgileri, portföy bilgisi, ürün referans numarası, KGF başvuru numarası, operasyon tarihleri, havale tutarı, döviz kodu, işlem/gözlem bilgisi, işlem yetkileri, süre bilgisi, yıllık harcama bilgisi, işlem numarası, işlem yapılan banka bilgisi, transfer işlemi yapılan banka bilgileri, işlem kodu, işlem içeriği, risk tutarı, toplam vergi tutarı, giderler toplamı, toplam komisyon tutarı, gecikmedeki gün sayısı, ödeme tarihi, para birimi, para miktarı, dolar (“USD”) karşılığı, vade bilgisi, başvuru sonuç bilgisi, başvuru iptal nedeni, başvuru ret nedeni, tarife bilgisi, komisyon bilgisi, penetrasyon oranı, sigorta bilgileri, ödeme şekli, ödeme kanalı, hata kaydı, açık ve/veya kapalı çek hesabı olan bankalar, ihtiyati tedbirli çek bilgileri, grup numarası, karşılıksız çek adedi, borçluluk tutarı (ileri vadeli çekler dahil), çek skoru, müşteri temsilcisi, kredi türü, kredi tutarı, ödeme planı tipi, kredi aylık geri ödeme tutarı, ödeme planı, Kredili Mevduat Hesabı (‘’KMH’’) / Hızlı Para limiti, ödeme tarihi, hesap özetine ilişkin kanal tercihi, kredi limiti, KMH / Hızlı Para Hesabı numarası, başvuru tipi, faiz tahakkuk tarihi, ekstre tercihi, ekstre kanal tercihi, kredi başvuru numarası, gayrimenkul bilgileri, ödeme plan tipi, ödeme tarihi, kredi aylık geri ödeme tutarı, kredi vadesi, taksit tarihi, sigorta prim tutarı, geri ödenecek toplam tutar, kredi kullandırım tarihi, kalan anapara tutarı, ödeme tarihi, kredinin toplam maliyeti, ürüne ilişkin bilgiler, ürün tutarı, altın miktarı, devir tutarı, menkul mal/mevduat bilgisi, anapara kredi borcu tutarı, krediye ilişkin yeni şartlar, kredi numarası, anapara tutarı, bakiye ödenecek tutar, komisyon tutarı/oranı, kredi kullandırım tutarı, hatalı giriş sebebi, hatalı giriş sayısı, referans kodu, şikâyet/talep kaydı tarihi, kredi ve risk bilgileri, ödeyememe tarihi, ödeyememe nedeni, borç bilgisi, taahhüt bilgisi, müşterinin çalıştığı diğer bankalar nezdindeki bakiye bilgileri, diğer bankalardaki işlem tarihleri, diğer bankalardaki işlem tipleri, diğer bankalardaki işlem kanalları)



Mesleki deneyim bilgisi (meslek bilgisi, öğrenim durumu, öğrenim gördüğü üniversite, çiftçilik belgesi, unvan, sektörel çalışma yılı, iş tecrübesi bilgileri, iş yeri bilgileri, mesleki durum/çalışma yeri, çalışma şekli, iş yerinde çalışma süresi, sektör bilgisi, faaliyet alanı, limit bilgisi, iş kolu, sektördeki deneyimi)



İşlem güvenliği bilgisi (Fiba anahtar, e-imza, işlem (“log”) kayıtları, internet protokol adresi (“IP”) bilgileri, oturum bilgileri, bağlantı türü bilgileri, tarayıcı bilgileri, trafik bilgisi, Dosya Transfer/Aktarım Protokolü (“FTP”) bilgileri, cihaz ID, cihaz bilgileri, mobil bankacılık uygulamasının yüklü olduğu cihaza arama gelip gelmediği bilgisi, operatör bilgileri, bankacılık şifresi, kart şifresi, doğrulama kodu, kullanıcı şifresi, ekran boyutu, işletim sistemi bilgisi, işletim sistemi versiyonu, uygulama versiyonu, uygulama izin bilgileri, zararlı yazılım davranışlarına ilişkin kayıtlar, kullanıcı aksiyonları, mobil uygulama kullanım istatistikleri, internet bankacılığı giriş – çıkış ve işlem geçmişi bilgileri, internet bankacılığı davranışsal verileri, sim kart bloke bilgisi, mobil uygulama şifresi, sisteme giriş kaynağı, cihaz tipi, tek kullanımlık şifre bilgisi (one time password, (“OTP”), OTP eşleşmiş cihaz bilgisi, ekran boyutu, e-posta alıcı bilgisi, iletişim başlangıç ve bitiş saati, doğrulanan SMS bilgisi, diğer uygulama bilgileri)



Hukuki işlem bilgisi (ihtilaf bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, alacak tutarı, alacak açıklaması, icra dosyasındaki bilgiler, takip başlatılma tarihi, takip türü, takip tutarı, tasfiye tarihi, tahsilat bilgileri, harç bilgisi, tahsilat türü, tebligat tarihi, tasfiye tarihi, haciz bilgisi, ödeme tutarı, ödeme tarihi, mahkeme bilgisi, dava türü, dava tutarı, hukuki durum, risk durumu, borçlu tipi, alacak açıklaması, alacak kalemi detayı, vade tarihi, faiz türü, faiz başlangıç tarihi, faiz tutarı, alacak tutarı, talep edilen alacak, kalan tutar, resmi yazışmalar, gayri resmi yazışmalar, gecikmedeki yaklaşık bakiye, mahsup seçeneği, borcun sebebi, takip yolu, vekalet ücreti bilgisi, muafiyetler, dava açılış tarihi, araç rehni, nakit rehni, konkordato durumu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) sorgusu/kaydı, e-haciz bilgisi/durumu, NRIS (icra bilgileri), kişinin statüsü (dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi, şüpheli, mağdur), dava içeriği, uyuşmazlık bilgileri, kontrat çeşidi, dava bilgisi)



Diğer (hesap cüzdanı gönderim tercihi, çek/senet ödeme tarihi, çek/senet düzenlenme tarihi, çek/senet düzenlenme yeri, çek/senet miktarı, şube bilgisi, banka bilgisi, promosyon tutarı, Gold Card (kredi kartı) numarası, basılı hızlı kart talebi, bağış miktarı, doküman barkodu, gönderi tercih kanalı, ekstre gönderim bilgisi, banka kartı tercihi, Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Acount Tax Compliance Act, “FATCA”) bilgisi, Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard, “CRS”) bilgisi, Alternatif İşlem Kanalları (Multilateral Trading Facility, “MTF”) risk faktörleri bilgisi, MTF/müşteri ilişki başlangıç bilgileri, MTF işlem tarihi, askerlik durumu, banka ortaklık bilgisi, cevap/savunma içeriği, kefalet bilgileri, kefil bilgileri, haciz bilgileri, ihale yasağı bilgisi, referans numarası, yasaklılık bilgisi, başvuru durumu, ret nedenleri, iptal nedeni, bayi kodu, iletişim dili, yerleşim durumu, referansı, resmi kurum yazıları içeriğinde yer alan bilgiler, vaka, zarar bilgisi, bildirim içeriği, bildirim statüsü, şüpheli işlem bilgisi, sosyal medya hesabı kullanıcı adı, takipçi sayısı, çağrı süresi, çağrı sonucu, çağrı geçmişi, ortaklık bilgileri, iş yeri bilgileri, tespit açıklaması, mesaj tipi, provizyon tutarı, provizyon numarası, vergi tutarı, işlem yapılan kişiyle yakınlık derecesi, maaş, vergi dairesi bilgileri, lehtar bilgileri, vergi mukimliği bilgisi, kefalet tipi, kefil olunan miktar, eş bilgileri, takyidat bilgileri (ipotek), rehin bedeli, araç plakası, araç markası, araç modeli, araç tipi, araç cinsi, araç üzerindeki rehin bilgileri, Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarası (International Securities Identification Number, “ISIN”) kodu, ihraç tarihi, ihraç vadesi, ihraç tutarı, ürün tutarı, borcun konusu, borcun miktarı, rehin bilgisi, ödenecek para cinsi, rehin azami miktarı, rehne konu varlık bilgileri, kefalet tarihi, kefalet tutarı, kefalet türü, rehin tipi, tescil belge seri numarası, tescil referans numarası, GİB kaydı, müşteri şikâyet kaydı, iletişim başlangıç ve bitiş saati, arama zamanı aralığı, ürün ve hizmetlere ilişkin kullanım alışkanlıkları, kredi ile satın alınan ürün seri numarası / IMEI (‘’International Mobile Equipment Identity’’), kredi ile satın alınan ürün türü, ürün markası, ürün kategori değeri, kredi ile satın alınan ürüne ilişkin fatura numarası, eser sahipliği bilgisi, araç sahipliği bilgisi, hisse senedi bilgisi, üretici garanti süresi, sigorta ürün kodu, sipariş numarası, sipariş tarihi.)



Pazarlama bilgisi (çerez kayıtları, anket cevapları)



Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri (adli sicil kaydı)



Biyometrik veri (biyometrik fotoğraf, biyometrik izin)



Sağlık bilgisi (sağlık raporu, engellilik durumuna ait bilgiler, sağlık verileri [mevcut hastalık, geçmiş hastalık, görülen tedaviler ve diğer sair bilgiler], kullanılan ilaç bilgisi)



2. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ



• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md.5/2(a))



Müşteri edinimi; müşteri edinimi [Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition, “OCR”) ile kimlik görüntüsü alma]; müşteri edinimi [NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma]; kurumsal Mobil Bankacılık/Gerçek Kişi Ticari İşletme (“GKTİ”) video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; mevduat hesaplarında zamanaşımına ilişkin müşteri bilgilerinin yönetilmesi; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; borçlulara ihtarname gönderilmesi; Arayüz Sağlayıcı GetirFinans üzerinden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi; ihtiyaç kredisi başvurularının değerlendirilmesi; Banka İçi Dijital platformlardan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi; Banka İçi Dijital platformlardan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; alışveriş kredisi başvurularının değerlendirilmesi; bankalararası yapılandırma süreçlerinin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması; Dosya Aktarım Protokolü kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; ekstra kazan sürecinde müşterinin paket eşleştirmesinin yapılması; erken uyarı sistemi kapsamında risk süreçlerinin yürütülmesi; Figo Finansman Kredi süreçlerinin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması; CRS süreçlerinin yürütülmesi; Arayüz Sağlayıcı GetirFinans’tan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; görüntülü bankacılık aracılığı ile şifre alma ve şifre unutmaya yönelik işlemlerin yürütülmesi; görüntülü bankacılık aracılığı ile telefon numarasının güncellenmesi; T.C. vatandaşlığı işlemleri kapsamında iletişim, onay ve raporlama süreçleri; müşterilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (“TAKBİS”) sorgularının yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibi için KKB Sorgusu yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için Senet-Çek Konsantrasyon Gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için diğer banka çekleri gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için EUS gözlemi yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için gecikmedeki kredilerin gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için iflas konkordato gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için limit-risk gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için nakdi krediler gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için takastan sorgulanan banka nezdindeki çeklerin gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için teminat gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için yasal takip gözleminin yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için çek endeks sorgusunun yapılması; kredilerin akıbetiyle ilgili oluşacak risklerin takibinin yapılması için TAKBİS sorgusunun yapılması; görüntülü bankacılık Fiba Anahtar oluşturma ve güncelleme sürecinin yürütülmesi; görüntülü bankacılık müşteri edinimi sürecinin yönetilmesi; mağazalı platformlardan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi için KKB kayıtlarının incelenmesi; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi için TAKBİS kayıtlarının incelenmesi; kredi ödemelerinin takibine ilişkin süreçlerin yönetilmesi - Ekspertiz raporu; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; istihbarat/memzuç sorgusu; mağaza kredisi pazarlanacak kişilere risk değerlendirmesi yapılması; mağazalı platformlardan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için kurumsal KKB sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; çevresel sürdürülebilirliğe katkı için iklimle bağlantılı önemli kredi risklerini yönetmek üzere ölçümleme, değerlendirme ve raporlama yapılması, bireysel müşteri süreç yönetimi; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Kimlik Belgesinin alınması; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Gelir Belgesinin incelenmesi; şubelerden gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; tarfin kredisi pazarlanacak kişilere risk değerlendirmesi yapılması; tarım kredisi pazarlanacak kişilere risk değerlendirmesi yapılması; FHY adımı ile gerçekleştirilen başvurularda kredi değerlendirme süreçleri; Tarım Otomasyonda Toplu Liste Yükleme ile gerçekleştirilen başvurularda kredi değerlendirme süreçleri; Manuel Tarım TBG akışı ile gerçekleştirilen başvurularda kredi değerlendirme süreçleri; Tarım Otomasyonda Vade Revize Batch uygulaması için kredi değerlendirme süreçleri; tüm birimlerin müşteri temsilcilerinin performans değerlendirme takibinin yapılması; mağaza içi kredilendirme sistemi kapsamında gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel Kredi İstek Formunun incelenmesi; Alış Gidiş MİKS Teknoloji Danışmanlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. (‘’AG MİKS’’)’den gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; AG MİKS kanalından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Kimlik Belgesinin alınması; kredi kartı limitlerinin güncellenmesi; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; çeklerin takibi sürecinde erişilen bilgilerin üst yönetime raporlanması; müşteri hesap hareketlerinin takibi; istihbarat/ memzuç sorgusu; kredi başvurularının değerlendirilmesi – risk merkezi; kredi başvurularının değerlendirilmesi – Merkezi Karar Destek Sistemi (“MKDS”); mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibinin yapılması için MKDS sorgusu yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşterilerin tespiti için GİB sorgularının yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşterilerin tespiti için KKB sorgularının yapılması; hesap ekstrelerinin müşterilere sunulması; kredi kartı/banka kartı taleplerinin alınması; e-postaların log kayıtlarının tutulması; Görüntülü Bankacılık kapsamında SIM kart bloke kaldırma süreci; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; banka nezdindeki alım/satımların takibi; vergi incelemelerine ilişkin hesap araştırmaları; müşteri firmalara ait kredi kartlarının hamiline ilişkin bilgilerin temin edilmesi; müşterilerden gelen çağrıların karşılanması; tüzel müşteri süreç yönetimi; haciz yazılarına yönelik aksiyon alınması; şube iç denetim raporlamaları; günlük işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (“TCMB”) raporlanması; USD 50.000 Muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci; müşterinin Web Servis Protokolü'ne erişiminin sağlanması; AG MİKSbaşta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; kredi başvurusu alınması üzerine GİB kontrolü yapılması; müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması; ürün tanımlanacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için bireysel KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için GİB sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için çek endeks sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların Anabankacılık Erken Uyarı Gözlem Ekranı’ndan takibinin yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibinin yapılması için MKDS sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için KKB Sorgusu yapılması; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için Memzuç kayıtlarının gözlemlenmesi; mevcut müşterilerin kredi performanslarındaki bozulmaların takibi için Bireysel KKB Sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için POS sorgusu yapılması; ticari krediye uygunluk değerlendirmelerinin yapılması için kurumsal KKB Sorgularının yapılması; Ticari krediye uygunluk değerlendirmelerinin yapılması için bireysel KKB Sorgularının yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için KRM sorgusu yapılması; müşteri kredi limit değerlendirmesi için TKN sorgusu yapılması; ofis binalarına gelen ziyaretçilerin internet erişimlerinin sağlanması; misafir internet erişim sisteminin yönetilmesi; online entegrasyon platformlarından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi; online entegrasyon platformlarından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; potansiyel müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Kurumsal KKB Sorgusu Yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için kurumsal KKB Sorgularının yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için bireysel KKB Sorgularının yapılması; teminat olarak alınacak çeklerin değerlendirilmesi için çek raporlarının incelenmesi; kredi ödemelerinde gecikme veya sorun yaşanması durumunda müşterilerin gayrimenkullerinin TAKBİS’den sorgulanması; şubelerden gelen Firma Tanıtım Raporları’nın (“FTR”) incelenmesi; Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) için taşınmaz malikinden muvafakatname alınması; Ticari İşlemler için Taşınır Rehin Sicili (“TARES”) üzerinden rehin hakkı kurulması; noter tarafından satışı gerçekleştirilen aracın satış bedelinin, satıcı hesabına aktarılması amacıyla güvenli ödeme sisteminin işletilmesi; chargeback & dispute süreçlerinin yürütülmesi; hatalı tuşlamalara ilişkin log kayıtlarının tutulması; SMS ve OTP’lerin hangi kullanıcı tarafından tetiklendiğinin takibi; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/ kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; canlı chat (Fi’bot) aracılığı ile müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi; yapılan görüşmelerde müşterinin doğrulanması; kredi pazarlanacak müşterilerin risk açısından değerlendirilmesi amacıyla KKB kontrolü yapılması; varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması.



• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2 (c))



Şube kanalı üzerinden hesap açılışı; AG MİKS üzerinden hesap açılışı; bağış ödemelerine yönelik süreçlerin yürütülmesi; bireysel müşterilere yönelik güncelleme işlemleri yapılması; bilgi değişiklikleri doğrultusunda VKN verisi ile güncellemeler yapılması; değişen bilgilere yönelik güncelleme işlemleri yapılması; devlet destekli alacak sigortası başvurularının değerlendirilmesi; EFT/FAST işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; mobil/görüntülü bankacılık müşteri edinimi sürecinin yönetilmesi; firma tanıtım rapor süreçlerinin yönetilmesi; fon alış işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Arayüz Sağlayıcı GetirFinans hesap kart ürünün müşteriye teslimi ve eksik evrak tamamlanması sürecinin yürütülmesi; Arayüz Sağlayıcı GetirFinans Kredi Kart ürünün müşteriye teslimi ve eksik evrak tamamlanması sürecinin yürütülmesi; borsa market hesap açılışının yapılması; hesap hareketlerinin, Müşteri'nin muhasebe sistemine otomatik olarak kayıt yaratması; elektronik ekstre süreçlerinin yürütülmesi; kart ekstresinin fiziki olarak basımına ilişkin süreçlerin yürütülmesi; kart ekstresi teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; kart basım sürecinin yönetilmesi; banka ve kredi kartı bilgilerinin Masterpass altyapısında saklanması taleplerinin yönetilmesi; kredi tebliği süreçlerinin yönetilmesi; dijital kanallar üzerinden hesap açılışı; resmî internet sitesi üzerinden bankacılık ürünlerine ilişkin başvuruların alınması; POS sürecinde kart bilgilerinin alınması; müşteri edinim süreci tamamlanamayan müşteri adaylarına ilişkin verilerin tutulması; müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; teminat veya tahsile alınan çek/senetlere yönelik işlemler; müşteri emekli maaşlarına promosyon verilmesi; havale işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; EFT/ Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (Fast and Secure Transfers, “FAST”) işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; yabancıların bankacılık işlemleri; Fiba Anahtar tanımı için gerekli dokümanın kontrol edilmesi; görüntülü bankacılık Fiba Anahtar oluşturma ve güncelleme sürecinin yürütülmesi; Fiba Anahtar belirlenmesi; FİGO süreçlerinde müşteri kazanımı ve ürünlerin pazarlanması; görüntülü bankacılık aracılığı ile şifre alma ve şifre unuttum işlemlerin yürütülmesi; görüntülü bankacılık aracılığı ile telefon numarasının güncellenmesi; müşteri özlük bilgilerinin yönetimi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi/yönetilmesi; banka şubelerinin bilgi taleplerinin karşılanması; referans yazılarına ilişkin taleplerin karşılanması; Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (‘’Fiba Yatırım’’) nezdinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili başvuru taleplerinin alınması, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunulması ve müşteri ilişkilerinin kurulması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve talebinizin değerlendirmesi; hisse senedi / sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; sermaye piyasası araçlarının emirlerinin iletimine aracılık edilmesi, kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; müşterilerin fatura ödemelerine aracılık edilmesi; kurumsal müşteriler adına bireysel hesap açılması; FTP’nin kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; müşterilerin FTP üzerinden toplu EFT/SWIFT işlemlerini gerçekleştirmesi; müşterinin FTP erişiminin sağlanması; Web Servis Protokolü’nün kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; müşterinin Web Servis Protokolü’ne erişiminin sağlanması; Hesap Ekstresi Web Servis Uygulamasının kullanılabilmesi için gerekli tanımların yapılması; mağaza kanalı üzerinden hesap açılışının yapılması; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; müşteri tarafından hesap hareketlerinin takibinin sağlanması; ana firmanın nakit akışını sağlamak üzere bayilerin fatura ödemelerine aracılık edilmesi; müşteri tedarikçilerinin ileri vadeli alacaklarına karşılık müşterilere finansman sağlanması; elektronik ekstre sürecine ilişkin protokol imzalanması; Kredi limit bilgisinin AG MİKS uygulamasında öğrenilmesi ve görüntülenmesi; DSM Turkey Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (‘’Trendyol’’) başta olmak üzere destek hizmet kuruluşlarının uygulamasında kredi limit bilgisinin sorgulanması ve görüntülenmesi; tarfin kredi kullandırımı; tarfin kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; müşteri edinim süreci tamamlanamayan potansiyel müşterilere ilişkin verilerin tutulması; hesap hareketlerinin, müşterinin muhasebe sistemine otomatik olarak kayıt yaratması; başka hesap hizmeti sağlayıcısı (“HHS”) nezdindeki hesap bilgilerinin Bankanın mobil bankacılığında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, başka ödeme hizmeti sağlayıcısı (“ÖHS”) nezdindeki ödeme hesaplarında ÖHS’na erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması, banka nezdindeki hesap bilgilerinin başka HHS çevrimiçi platformlarında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, başka ÖHS çevrimiçi platformları üzerinden bankaya erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması, Basılı Hızlı Kart gönderimi; kampanya sonuçlarına ilişkin müşterilerin bilgilendirilmesi; müşterilere fiziki POS saha hizmeti verilmesi; müşterilere Sanal POS hizmeti sunulması; POS ekstresi teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşterilerin faiz oranları değişimlerine dair bilgilendirilmesi; sanal pos sürecinde kart bilgilerinin alınması; işlemle ilgili yapılan görüşmeler kapsamında müşteri verilerine erişilmesi; işlemle ilgili yapılan görüşmelerin kaydedilmesi; FHY adımı ile gerçekleştirilen başvurularda kredi değerlendirme süreçleri; SMS ile gerçekleştirilen başvurularda kredi değerlendirme süreçleri; kredi limit değerlendirmesi için tapu sorgusu yapılması; kredi limit değerlendirmesi için ürün sorgusu yapılması; mevduat ürünlerine ilişkin onay verilmesi; müşteri işlemleri kapsamında müşterilerin günlük olarak aranması; müşteri masraflarına onay verilmesi; müşterilere limit tanımlanması için değerlendirmeler yapılması; fiyatlama süreci için analizler yapılması; müşteri itirazlarına ilişkin aksiyon alınması; hesap açılışı; hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilmesi; referans yazılarına ilişkin taleplerinin karşılanması; döviz ve maden alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi; kiraz hesap başvurusu için müşteri bilgilerinin alınması; kiraz plus hesap başvurusu için müşteri bilgilerinin alınması; resmi internet sitesi üzerinden ürünlere ilişkin başvuruların alınması; kripto para transferlerinin gerçekleştirilmesi; vadeli mevduat hesabı için başvuruların alınması; yabancı müşteriler adına temin edilen vergi kimlik numarası süreci; tüzel müşteri süreç yönetimi; vadesiz mevduat hesabı için başvuruların alınması; araç sigortası tekliflerinin sunulması; müşteri emekli maaşlarına promosyon verilmesi; BES tekliflerinin sunulması; diğer elementer sigorta (DASK, konut, yangın, vs.) tekliflerinin sunulması; poliçe düzenlenmesi sürecinde bilgilerin eşleştirilmesi; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; tüketici kredisine konu yan finansal ürün taleplerinin yerine getirilerek; ürün sigortası yapılması; resmî internet sitesi üzerinden ürünlere ilişkin başvuruların alınması; iletişim bilgisinin güncellenmesi; müşteri sistem kontrolleri için gerekli bilgilerin alınması; müşterilerin adreslerinin tespiti için GİB’den sorgu yapılması; self servis güncelleme için şifre girişi yapılması; SIM kart bloke kaldırma ekranına şifrelerin girilmesi; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmesi; sağlık sigortası poliçesi düzenlenmesi; BES akdedilmesi; kasko poliçelerinin düzenlenmesi; poliçelerinin düzenlenmesi; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; özel iş yeri paket sigorta poliçesi düzenlenmesi; kredi konut sigorta poliçesi düzenlenmesi; kredi hayat sigortası poliçesi düzenlenmesi; kredi hayat sigortası (istem dışı işsizlik teminatı) poliçesi düzenlenmesi; poliçe bilgilerinin veri tabanındaki bilgilerle eşleştirilmesi; yenilenecek poliçelere ilişkin liste oluşturulması; kart taleplerinin yönetilmesi; kart teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteri POS taleplerinin yönetilmesi; yazarkasa POS taleplerinin yönetilmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibi; müşteriye ait bono süreçlerinin takibi; türev işlemler için gereken mesajlara yönelik fonksiyonların sağlanması; müşteriye ilişkin gözlem ekranlarının takibi; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi; SWIFT mesajı süreçleri; Doküman Yönetim Sistemi (“DYS”) üzerinden giden havale işlemleri; müşteriye ilişkin kredi ödeme süreci; şubelerden gelen bilgi taleplerinin karşılanması; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; kredi başvuru sürecinde müşteri sorgulaması yapılması; üye işyeri taleplerinin yönetimi; AG MİKS başta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması ve kredi kullandırımı kapsamında müşteri bilgilerinin doğrulanması; kredi başvurusu alınması; şube dışı kanallardan yapılan başvuruların takip edilmesi; tarım kart kullanan müşterilerin kredi süreçlerinin takip edilmesi; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi; tarım otomasyonda vade revize batch uygulaması için kredi değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; tarım kart ekstre gönderimine ilişkin müşteri talimatının alınması; kredi tekliflerinin oluşturulması; tarım kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi; KMH / Hızlı Para ürün yönetiminin yapılması; KMH / Hızlı Para sözleşmesi akdedilmesi; KMH/ Hızlı Para tanımlanmasına ilişkin talimat alınması; kredi taksidinin geri ödenmesine ilişkin KMH / Hızlı Para talimatı alınması; KMH / Hızlı Para limit artışı süreçlerinin yönetilmesi; KMH’ye / Hızlı Para’ya ilişkin bilgi güncelleme talimatı alınması; tarım kart kredisine ilişkin talimat alınması; sigorta talebine ilişkin taahhütname imzalanması; bireysel kredi tahsis edilmesi; konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmesi; tüketici kredisi sözleşmesi akdedilmesi; araç rehin sözleşmesi akdedilmesi; hazine bonosu/devlet tahvili rehin sözleşmesi akdedilmesi; türev ürünler yabancı para cinsinden tahviller (Eurobond) rehin sözleşmesi akdedilmesi; altın rehin sözleşmesi akdedilmesi; alacağın devri sözleşmesi akdedilmesi; POS alacağının devrine ilişkin sözleşmesi akdedilmesi; türev işlemleri çerçeve sözleşmesi akdedilmesi; banka bonosu rehin sözleşmesi akdedilmesi; menkul ve mevduat rehin sözleşmesi akdedilmesi; faiz/vade değişiklik protokolü imzalanması; kredi sözleşmeleri uyarınca ödeme planı oluşturulması; teminat mektubuna ilişkin taleplerin yönetilmesi; erken ödeme için genel garanti taahhütnamesi imzalanması; şube içi evrakların teslimine ilişkin süreç yönetimi; şirket kredi kartı üyelik sözleşmesi akdedilmesi; değişken faizli kredi kullandırımı; teminatların sisteme tanımlanması; Doğrudan Borçlandırma Sistemi (“DBS”) kapsamında Yetki Belgesi düzenlenmesi; limit tahsisi için çeklerin Kredi Tahsis birimine gönderilmesi; müşterinin borcunu ödeyemeyeceği durumda borç yapılandırması için gerekli bilgilerin alınması; alacak takibi yapılarak otomatik aramalar yapılması; borç tahsilatı amacıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi; farklı bankalara ait ATM ve pos cihazlarında kredi/banka kartı ile işlemlerin gerçekleştirilmesi.



• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2 (ç))



Mevduat hesaplarında zamanaşımına ilişkin müşteri bilgilerinin yönetilmesi; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; kiralık kasa bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; CRS süreçlerinin yürütülmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; Bloomberg’te sohbet (IB chat) üzerinde bulunan müşterilerle iletişime geçilmesi; Bloomberg üzerinden müşteriye ve şubeye fiyatlama yapılması sürecinin yürütülmesi; Reuters Messenger üzerinden müşteriye ve şubeye fiyatlama yapılması sürecinin yürütülmesi; PowerBI raporlamaları; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; vergi dairelerinin icra dosyalarına ilişkin sorgulama yapması; bağımsız denetim taleplerinin yerine getirilmesi; bankacılık süreçleri kapsamında merkezi/periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi; bağımsız denetim raporu hazırlanması; dava süreçlerinin takibi; dava süreçlerinin muhasebeye raporlanması; bankacılık süreçleri kapsamında sürekli denetim çalışmalarının yapılması; bankacılık süreçleri kapsamında şube denetimlerinin yapılması; yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunulması için hesap açılışında kimlik tespiti yapılması; sermaye piyasası araçlarının emirlerinin iletimine aracılık edilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerine yönelik birimlere bilgi verilmesi; canlı chat (Fi’bot) aracılığı ile müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi; tüm birimlerin müşteri temsilcilerinin performans değerlendirme takibinin yapılması; yetkili kurumlar aracılığıyla yapılan müşteri şikayetlerine ilişkin bilgi verilmesi; personelin müşteri veya diğer personel ile para transferi kontrollerinin yapılması; alıcı ismi banka personeli olan müşteri hesaplarından para çıkışları; aynı cep telefon numarasının hem personele hem müşteriye tanımlı olmasının değerlendirilmesi; bahis işlemlerinin kontrolünün sağlanması; birden fazla müşteriye vekil olmuş kişilere ilişkin şüpheli işlemlerin kontrollerinin gerçekleştirilmesi; yaşlı hesaplarından yapılan işlemlerin kontrolü; bilgi güvenliğinin sağlanması ve veri sızıntısının önlenmesi süreçlerinin yürütülmesi; cep telefonu numarası aynı olan müşterilerin kontrolü; geri valörlü açılan vadeli hesapların kontrolü; müşterek ortak hesaplardan yapılan borçlandırıcı işlemlerin kontrolü; komisyon iadelerinin kontrolü; yurt dışı yerleşik müşterilere şubeden yapılan borçlandırıcı işlemlerin kontrolü; dormanttan (faal olmayan) aktife dönen müşterilerin borçlandırıcı işlemlerinin kontrolü; türev işlemler standart risk katsayı oranları pot değer kontrolü; geliştiricilerin karşılaştıkları hataları bildirmesi; finansal grup statüsündeki holding iştiraklerine mevzuata uygun bildirim yapılması; grup tanımı yapılmayan kredili müşterilerin kontrolü; aynı gün içinde aynı müşteri için birden fazla şubede yapılan işlemler; faiz riski ve likidite süreçlerinin yürütülmesi; hiç tahsilat yapılmadan takibe atılan bireysel kredilere ilişkin kontrol; kredi limit revize tarihi geçen müşterilerin kontrolü; KMH / Hızlı Para limit aşımlarının kontrolü; kredi faiz oranı değişen müşterilere ilişkin kontrol; kredi kartına puan yüklemesi yapılan müşterilere ilişkin kontrol; POS komisyon oranı kontrolü; mükerrer açılan CIF kontrolleri; EFT-havale komisyonlarına ilişkin yasal sınır kontrolü; uygunsuz nitelikteki çağrıların dinlenmesi; telefon dolandırıcılığı vakalarını engelleme amaçlı çağrı trafiğini takip edilmesi ve engellenmesi; zararlı yazılımların tespit edilmesi amacıyla mobil uygulama yüklü cihazların takibi ve müşterilerin bilgilendirilmesi; çok sayıda para girişi olan gerçek kişi müşteri hesaplarının kontrolü; kredi başvuruları ve limit değerlendirilmesi; kredi kullandırımı yapılarak tasfiye edilen muhtelif alacak (MA) işlemleri; kart sahibinden farklı birinin hesabından yapılan kredi kartı ödemelerinin kontrolü; bir gün farkla nakit çekme yatırma işlemlerinin kontrolü; farklı müşteriden aktarılan paralarla yapılan kredi ödemelerinin kontrolü; finansal tüketicilerden tahsil edilen kredi tahsis ücretlerinin doğruluğu; vekil/vasisi olup şube kanalı dışında bireysel kredi kullandırılan müşteriler; eş zamanlı olarak döviz işlemlerinden kar eden müşteriler; kredi kullanım bedeli ile döviz alımı yapılması; kredi kullanım bedeli ile kripto alımı yapılması; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (“BDDK”) yapılan raporlama; BDDK yönetim beyanı testlerinin gerçekleştirilmesi; Bilgi Güvenliği Farkındalık Çalışmaları süreçlerinin yürütülmesi; DLP (Data Loss Prevention) ile kullanıcıların gönderdikleri e-postaların ve internet trafiğinin izlenmesi; ret kararı verilmiş kredilere ilişkin log kayıtlarının tutulması; silinen verilerin yeniden yüklenmesi; banka ve banka müşterilerinin dolandırıcılık yoluyla zarara uğramalarını önleyici çalışmalar yürütülmesi; suistimali önleme süreçlerinin yürütülmesi; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; çeklerin takibi sürecinde erişilen bilgilerin üst yönetime raporlanması; müşteri hesap hareketlerinin takibi; mizan için kayıt oluşturulması sürecinin yürütülmesi; şüpheli işlem senaryosuna uygun işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (“MASAK”) bildirilmesi; ters yönlü kayıtların düzeltilmesi için gerekli aksiyonların alınması; bankanın yasal defterlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi; Aktif-pasif komitesi (“ALCO”) raporlaması; APKO raporlaması; Oracle Business Intelligence (“OBI”) raporları; gayrinakdi krediler raporlaması; müşterilerin vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi; resmi kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması; resmi kurumlara yapılan raporlamalar; müşteri ilişkileri kapsamında gerçekleşen yıllık işlem hareketlerinin raporlanması; kredi raporlaması; yeniden yapılandırılan krediler raporlaması; iş birimlerinden gelen mevzuata ilişkin soruların cevaplanması; 1. ve 2. derecede müşterilerinin dolandırıcılık yoluyla zarara uğramalarını önleyici çalışmalar yürütülmesi; gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle yapılan kredi başvurularının tespiti süreçlerinin yürütülmesi; kişi kategorizasyonlarının yapılması suretiyle yasaklı kişilerin tespit edilmesi; müşteri işlemlerinin şüpheli işlem senaryolarına uygunluğunun tespiti; Denetim Komitesine raporlama yapılması; bulgu raporlamalarının yapılması ve bulgu aksiyonlarının takip edilmesi; ihbar formlarının değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi; AML bildirimlerinin değerlendirilmesi; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; T.C. vatandaşlığı işlemleri kapsamında iletişim, onay ve raporlama süreçleri; türev finansal araçlar raporlaması; ALCO raporlarının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; türev finansal araçlar raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; kredi raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; müşterilerin dış dolandırıcılık kapsamında zarara uğramaması için müşteri işlemlerinin izlenerek vakaların engellenmesi; güvenlik anahtarı temin edilmesi için müşteri bilgilerinin alınması; müşteriler için Fibaanahtar belirlenmesi; müşteri tahsis birimine görüş verilmesi; Dosya Aktarım Protokolü kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; ters yönlü kayıtların düzeltilmesi için gerekli aksiyonların alınması; müşterilerin dış dolandırıcılık kapsamında zarara uğramaması için müşteri işlemlerinin izlenerek vakaların engellenmesi amacıyla kart bilgilerinin gözlemlenmesi; dolandırıcılığa maruz kalan müşteri ve müşteri zararına ilişkin haftalık raporlama; müşterinin yaşayabileceği zararların engellenmesi için dolandırıcılık (fraud) tespit kontrollerinin gerçekleştirilmesi; transfer fiyatlamasına ilişkin yıllık raporlama; işlem izleme sürecinin yürütülmesi; müşteri doğrulamak için müşteri ile iletişime geçilmesi; müşterinin tanınması süreci içerisinde belirlenen kriterlere uyan müşterilerin ediniminin onaylanması sürecinin yürütülmesi; resmî kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması/resmî kurumlara yapılan raporlamalar; müşteri işlemleri ile ilgili muhabir bankalarla iletişime geçilmesi; masraf girişlerinin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Kurumsal Krediler-Nakdi Krediler-Kredi Gözlem gözleminin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Limit-Risk-Müşteri ve Grup Bazlı Risk gözleminin yapılması; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için memzuç rapor ekranlarının incelenmesi; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için Proje Değerlendirme Sunumlarının incelenmesi; kredi projelerinin izlenmesi ve takibinin yapılması için teminat gözlem ekranlarının incelenmesi; faiz riski ve likidite riski süreçlerinin yürütülmesi; müşteri skorlama, sınıflandırma ve reyting süreci; ALCO raporlaması; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“IFRS”) raporlaması; bankamatiklere (“ATM”) ilişkin şikâyetlerin çözümü; ortak ATM’lere ilişkin şikâyetlerin çözümü; şube iç denetim raporlamaları; haciz yazılarına yönelik aksiyon alınması; resmî kurumların bilgi edinme taleplerinin karşılanması; vergi incelemelerine ilişkin hesap araştırmaları; açılan yatırım hesaplarına ilişkin yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi; altın transferlerine ilişkin yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi; banka nezdindeki alım/satımların takibi; manuel olarak fiş kesme süreçleri; gümrük beyannameleri sürecinin yürütülmesi; resmî kurumların bilgi edinme taleplerinin karşılanması; günlük işlemlerin TCMB’ye raporlanması; USD 50.000 Muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci; ürün tanımlanacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının yapılması; yabancı ülkede vergi mukimliğine ilişkin bilgi alınması; güvenlik anahtarı temin edilmesi için müşteri bilgilerinin alınması; şube denetimlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki mutabakatların gerçekleştirilmesi; bankacılık süreçleri kapsamında süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi; bankacılık süreçleri kapsamında inceleme ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi; müşterilerden şikâyet gelmesi halinde müşteri hesaplarının incelenmesi; bulgu raporlamalarının yapılması; BDDK raporlaması; MASAK raporlaması; müşteri erişimine açık uygulamalarda karşılaşılan hataların bildirimi; Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) için KKB Sorgularının yapılması; Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) yapılması; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi; bağımsız denetim raporlaması; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; çağrı merkezi kanalından talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi; müşterilerden gelen çağrıların karşılanması; ses kayıtlarının kalite seviyesine ilişkin analizler yapılarak BDDK’ya raporlanması; yapılan görüşmelerde müşterinin/ müşteri adaylarının doğrulanması; yapılan görüşmelerde müşteri/müşteri aday bilgilerinin doğrulanması; müşteri/müşteri adayı ile yapılan çağrı merkezi görüşmelerinin kayıt altına alınması; muhasebe süreçlerinin yürütülmesi; takas süreçlerinin yürütülmesi; hatalı ses kayıtlarının müşteriye iletilmesi; telefondan müşteri doğrulaması; müşteri skorlama, sınıflandırma ve reyting süreci.



• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2(d))



Şikâyet ve itibar yönetimi.



• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (md.5/2(e))



Borçlulara ihtarname gönderilmesi; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; icra işlerinin takibi ve yürütülmesi; icra süreçlerinin takibi kapsamında durum raporu oluşturulması; dava/icra süreçlerinin yönetimi; varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi; icra süreçlerinin takibi; borçlu kişiler aleyhine icratek üzerinden icra takibi başlatılması; adli makamlardan gelen taleplerin karşılanması; borçlu kişiler aleyhine UYAP üzerinden icra takibi başlatılması; icra takipleri kapsamında dış hizmet alımı; departmanlar tarafından yapılan harcamalara ilişkin masraf ödemelerinin yapılması; garantörlük süreci; gecikmeye düşen banka müşterisi çalışanların takibinin yapılması için gerekli süreçlerin yürütülmesi; dava süreçlerinin yönetimi; tehir-i icra süreçlerinde diğer bankalardan teminat mektubu alınması; arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması; gecikmeye düşen ve iletişim kurulamayan müşterilerin iletişim kurulması için gerekli süreçlerin yürütülmesi; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Kurumsal KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması; konkordato süreçlerinin yürütülmesi; takip konusu müşteriler için takip ve tahsilat sürecinin ilgili iş birimine ya da avukata yönlendirilmesi; hukuk birimi tarafından tamamlanan davalarda masraf ödemelerinin yapılması; vefalı gayrimenkullere ilişkin listenin ilgili iş birimlerine sunulması; alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için vefa sözleşmelerinin akdedilmesi; alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için ekspertiz raporunun aracı kurumlara iletilmesi; teminata alınacak gayrimenkuller için ekspertiz raporlarının hazırlatılması ve kontrolü; satışı yapılacak gayrimenkullerin ilgili iş birimine raporlanması; aranacak borçlulara ilişkin liste oluşturulması.



• Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md.5/2(f))



Kâr bazında periyodik raporlama yapılması; ödemesini geciktirmiş müşterilerin ilgili iş birimlerine raporlanması; müşteri durumu takibi ve çağrıların takibi; Mobil Uygulamanın müşterilere sunulması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla süreçlerin yürütülmesi; icra takibi süreçlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleriyle gerekli bilgilerin paylaşılması; BDDK’ya hazırlanacak raporlarda ilgili bilgilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla üst yönetime yapılan raporlamalar; müşteri doğrulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri veri doğrulamasının gerçekleştirilmesi; veride ya da muhasebede hata olup olmadığının kontrolü için yapılan rutin kontrollere ilişkin raporlama; Yönetim Kurulu raporu düzenlenmesi; yönetim kuruluna aylık raporlama yapılması; İnternet Bankacılığı hizmetinin müşterilere sunulması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla süreçlerin yürütülmesi; türev işlemlerin kontrolü, düzenlenmesi, karlılık değerlendirmesi; opsiyon- takas (swap) gün sonu raporları; müşteri karlılığının takibi; mevduat getirilerinin takibi; müşteri kampanya süreçlerinin yürütülmesi; müşteri işlem dökümlerinin raporlanması; Power BI raporlamalarının yönetilmesi kapsamında müşteri durumu takibinin yapılması; müşteri işlem dökümlerinin raporlanması; müşteri olma talebini iletip süreci yarıda kalan kişilerin görüntülü bankacılık ile müşteri olma işlemlerini tamamlamaları amacıyla iletişime geçilmesi; görüntülü bankacılık kapsamında şifre işlemlerinin yürütülmesi; görüntülü bankacılık kapsamında telefon numarası güncelleme işlemlerinin yapılması; müşteri karlılığının gözlenmesi; çalışanların performans takibinin yapılması; üst yönetime raporlama yapılması; dijital kanallar üzerinde yapılan işlemler ve istatistiksel analizi; dijital kanallar üzerinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi banka kanalları üzerinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi; şikayet ve itibar yönetimi; çağrıların takibi; yönetim kuruluna aylık raporlama; Firma Tanıtım Raporlarına ilişkin yönetici özeti hazırlanması ve Genel Müdür Yardımcısına rapor sunulması; teminatların sisteme tanımlanması; pazarlama stratejisi oluşturmak amacıyla müşteri segmentasyonu yapılması; müşterilere gerçek zamanlı kampanyalar sunulması amacıyla müşteri kitlesinin belirlenmesi; bireysel müşteri süreç yönetimi; müşteri şikayetlerinin takibi; müşteri temsilcilerinin performans değerlendirme takibinin yapılması; pazarlama amaçlarıyla iletişim kurulacak hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi; pazarlama faaliyetlerini geliştirmek üzere müşteri segmenti oluşturulması süreci; segmentasyon bilgisinin pekiştirilmesi; şube dışı kanallardan yapılan başvuruların takip edilmesi; kredi kullandırımlarında suistimal kontrollerinin yapılması; kredi kullanan müşterilere kredi ile alımını gerçekleştirdikleri ürünün üretiminden doğan karbon emisyonunu dengelemek amacıyla gönüllü karbon azaltım sertifikası verilmesi; varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması.



• Açık rıza (md.5/1)



Müşteri adaylarının video bankacılık süreçlerinde müşteri edinimi; açık bankacılık süreçlerinde pazarlama/tanıtım amaçlarıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi; arama yapılacak şirketlere ilişkin listelerin tutulması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; dijital kanallar üzerinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi; dijital kanallar üzerinden yapılan işlemler ve istatistiksel analizi; görüntülü bankacılık kapsamında Fiba Anahtar oluşturulması/güncellenmesi; pazarlama amaçlarıyla iletişim kurulacak hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi; müşteri özelinde avantajlı faiz oranlarından mevcut faizi sağlanması için analiz yapılması; müşterilere özel günlerde hediyeler gönderilmesi; pazarlama amaçlarıyla çağrı merkezini arayan müşteriler ile iletişime geçilmesi; pazarlama amaçlarıyla çağrı merkezini arayan müşteriler ile sesli yanıt sistemi üzerinden iletişime geçilmesi; ziyaret edilecek şirketlere ilişkin listelerin tutulması; segmentasyon bilgisinin pekiştirilmesi; telemarketing süreçlerinin yönetilmesi; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için çek-senet sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için başvuru gözlemlerinin yapılması – istihbarat; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bireysel KKB sorgusu yapılması; kredi pazarlanacak müşteri adaylarının risk açısından değerlendirilmesi amacıyla KKB kontrolü yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşteri adaylarının tespiti için KKB sorgularının yapılması; kredi tahsis edilebilecek müşteri adaylarının tespiti için GİB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmelerinin yapılması; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmeleri için GİB sorgusu yapılması; raporlama süreçlerinin yürütülmesi; müşteri adaylarının kredi limit değerlendirmeleri için çek endeks sorgusu yapılması; müşteri adaylarına hangi müşteri segmentinde müşteri edinimi için başvurduğu fark etmeksizin, bireysel ve/veya ticari kredi pazarlama amaçları da dahil olmak üzere pazarlama faaliyetleri kapsamında SMS/e-posta gönderilmesi ve aramalar yapılması; bireysel ve/veya ticari kredi pazarlama amaçları da dahil olmak üzere pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteriler ile internet bankacılığı üzerinden iletişime geçilmesi; ürün tanıtımı yapılması amacıyla müşteriler ile iletişime geçilmesi; kredilerin pazarlanması kapsamında yetkililer ile iletişim kurulması; sigorta ürünlerine ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi; açık hava sineması faaliyeti için otelde etkinliği gerçekleştiren ekip ile misafir bilgilerinin paylaşılması ve rezervasyon yapılması; istatistiksel analiz; sadakat programı çalışmaları kapsamında müşterilere özel, ayrıcalıklar sunulması/ hediyeler gönderilmesi; bağış yapan müşterilere bağış yaptıkları kurum tarafından teşekkür sertifikası gönderilmesi; SIM kart bloke kaldırma süreci kapsamında yüz tanıma sistemi; telefon numarası güncelleme süreci kapsamında yüz tanıma sistemi; müşteri geri bildirimlerinin toplanması; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve iletişime ilişkin ticari elektronik ileti onaylarının alınması; NPS anketlerinin yönetimi; merkezi satış listelerinin tutulması; hangi müşteri segmentinde müşteri olduğu fark etmeksizin, bireysel ve/veya ticari kredi pazarlama amaçları da dahil olmak üzere müşterilere pazarlama faaliyetleri kapsamında SMS/e-posta gönderilmesi, Müşterilere sigorta tekliflerinin sunulması amacıyla topluluk sigorta şirketi tarafından pazarlama faaliyetleri yapılması; Mobil Bankacılıktan tanıtım iletisi (push notification) gönderilmesi ve aramalar yapılması; dijital mecralar aracılığı ile tanıtım, teklif, promosyon, mobil bankacılıktan tanıtım iletisi (push notification) sunulması; çerez kullanımı; ürün eğilimi tercihleri doğrultusunda pazarlama yapılması, müşteri memnuniyeti, profilleme ve müşterinin derinlemesine analiz edilmesi amaçlarıyla müşteri ile iletişim kurulması, bilgilendirme/pazarlama amaçlarıyla müşterilerin aranması; Banka’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarından ürün ve/veya hizmet temin ederek daha avantajlı faiz, masraf ve/veya komisyon oranlarıyla tüketici kredisi kullanmalarına imkan sağlanması ve bu imkandan faydalanmak isteyen müşterilerin şubeler ya da elektronik bankacılık kanalları üzerinden AG MİKS’e yönlendirilerek üyelik işlemlerini gerçekleştirilmesi ve müşterilere AG MİKS’in sunmuş olduğu ürün, hizmet ve sadakat programlarından faydalanma imkanı sunulması; sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi, Destek hizmeti kuruluşu Trendyol aracılığı ile kredi kullandırılmasına istinaden Trendyol tarafından müşteri hesabına yatırılacak hakkediş bedellerinin Müşterilerin Fibabanka hesaplarına yatırılması, Trendyol’dan kullanılan kredinin erken ya da vade sonunda kapanması halinde hesap bilgisinin Trendyol’dan değiştirilebilmesi.



• Açık rıza (md.6/3(a))



Hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; banka şubelerinin bilgi taleplerinin karşılanması; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi; Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında yürütülen süreçlerde biyometrik verilerin işlenmesi, müşteri özelinde kredi modellemesi çalışılması, kredi risk hesaplaması, kredi ile satın alınan ürüne ilişkin talep doğrultusunda ürün sigortası yapılması, müşterilerin GİB’den gerçek kişi ticari işletmelerinin olup olmadığının kontrolünün sağlanması, müşterilerin gerçek kişi ticari işletmeleri için hesap açılması amacıyla pazarlama yapılması.



3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI



Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aşağıda yer verilen yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

KVKK'nın 9/10. maddesi çerçevesinde, Bankacılık mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği müşteri sırrı niteliğini haiz olan bilgilerin paylaşılmasına ilişkin hususlar saklıdır. Bu kapsamda, bankacılık mevzuatı uyarınca bilgi paylaşımı yapılması gereken durumlarda, sizinle ayrıca iletişime geçilerek konu hakkında detaylı bilgilendirme sağlanmaktadır.



• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md.5/2(a)) hukuka uygunluk sebebiyle,



Kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri edinimi; muvafakatname alınmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi; rehin hakkının tesis edilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteriye ilişkin bilgilerin yönetilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; iletişim, onay ve raporlama süreçleri; FTP kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; müşterinin Web Servis Protokolü’ne erişiminin sağlanması; Dosya Aktarım Protokolü kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; resmî kurumlardan gelen taleplerin cevaplanması; borçlulara ihtarname gönderilmesi, noter tarafından satışı gerçekleştirilen aracın satış bedelinin, satıcı hesabına aktarılması, müşteri firmalara ait kredi kartlarının hamiline ilişkin bilgilerin temin edilmesi, mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması, T.C. vatandaşlığı işlemleri kapsamında İletişim, onay ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi; varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kimlik Paylaşım Sistemi (‘’KPS’’), Adres Paylaşım Sistemi, Gelirler İdaresi Başkanlığı, MERSİS, MASAK, BDDK, GİB, Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (“ESBİS”), KKB, NRIS (icra bilgileri), UYAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”), İleti Yönetim Sistemi (‘’İYS’’), , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TAKBİS, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”), MASAK, T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (“CİMER”), Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”), Bakanlıklar, KVK Kurulu, Kolluk Kuvvetleri, Savcılık, Mahkemeler, TCMB, İcra Daireleri, Belediyeler, Türkiye Noterler Birliği, Posta ve Telgraf Teşkilatı (“PTT”)),



Mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; mevcut müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi; potansiyel müşterilerin kredi başvurularının değerlendirilmesi için Kurumsal KKB sorgusu yapılması; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; müşterilerden gelen çağrıların karşılanması; yapılan görüşmelerde müşterinin doğrulanması; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; mevcut müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; müşteri firmalara ait kredi kartlarının hamiline ilişkin bilgilerin temin edilmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,



Online entegrasyon platformlarından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; alışveriş kredisi başvurularının değerlendirilmesi; ihtiyaç kredisi başvurularının değerlendirilmesi; links süreçlerinin yürütülmesi; Online entegrasyon platformlarından gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; alışveriş kredisi süreçlerinin yürütülmesi; mağazalı platformlardan gelen kredi taleplerinin değerlendirilmesi için Bireysel KKB Sorgularının yapılması amaçlarıyla İş Ortaklarına,



farklı bankalara ait ATM ve pos cihazlarında kredi/banka kartı ile işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla diğer Bankalara,



• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (md.5/2(c)) hukuka uygunluk sebebiyle,



Bağış ödemelerine yönelik süreçlerin yürütülmesi; referans yazılarına ilişkin taleplerinin karşılanması; teminat mektubuna ilişkin taleplerin yönetilmesi; müşteri tarafından hesap hareketlerinin takibinin sağlanması; DBS süreçlerinin yürütülmesi/yönetilmesi; kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması amaçlarıyla Diğer Alıcı Gruplarına (bağış yapılan kurum, muhatap kuruluşlar/kişiler, hesap bilgilerinin paylaşılması istenen firmalar, ticari ilişki içinde olunan firmalar, hizmet alınan avukat/hukuk ofisi),



Teminat veya tahsile alınan çek/senetlere yönelik işlemler; EFT/FAST işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; kanuni takip sürecine giren müşterilerden tahsilat yapılması; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; karşı taraf bankanın bilgi taleplerinin karşılanması; müşteri özlük bilgilerinin yönetimi, CRS süreçlerinin yönetilmesi; SWIFT mesajı süreçleri; uluslararası para transfer işlemlerinin yürütülmesi; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Bankalar, Kredi Garanti Fonu A.Ş., Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.),



Müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); görüntülü bankacılık Fiba Anahtar oluşturma ve güncelleme sürecinin yürütülmesi; müşteri edinim süreci tamamlanamayan müşteri adaylarına ilişkin verilerin tutulması; müşteri emekli maaşlarına promosyon verilmesi; havale işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; EFT/FAST işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi; kredi başvurusu alınması; mağaza kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; AG MİKS başta olmak üzere Banka’nın anlaşmalı iş ortakları, destek hizmeti aldığı kuruluşlar vasıtasıyla kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; tarfin kredi başvurularının SMS üzerinden alınması; kurumsal Mobil Bankacılık/GKTİ video bankacılığı kapsamında müşteri ediniminin yapılması; görüntülü bankacılık SIM kart bloke kaldırma süreci; görüntülü bankacılık telefon numarası güncelleme süreci; SIM kart bloke kaldırma sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; telefon numarası güncelleme sürecinde NFC ile kimlik çipi okutma; müşteriye ait bono süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi / yürütülmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi / yürütülmesi; potansiyel müşterilerin kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için TAKBİS sorgularının yapılması amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, TCMB, KPS, TAKBİS, Adres Paylaşım Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, MERSİS, ESBİS, KKB, MKK, Takasbank, Borsa İstanbul),



BES tekliflerinin sunulması; devlet destekli alacak sigortası başvurularının değerlendirilmesi; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; poliçe düzenlenmesi sürecinde bilgilerin eşleştirilmesi; sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; tarım kart hayat sigortasına başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi; yenilenecek poliçelere ilişkin liste oluşturulması; kasko poliçesi oluşturulması; kredi hayat sigortası (istem dışı işsizlik teminatı) poliçesi düzenlenmesi; kredi hayat sigortası poliçesi düzenlenmesi; poliçe bilgilerinin veri tabanındaki bilgilerle eşleştirilmesi; sağlık sigortası poliçesi düzenlenmesi; sigorta taleplerinin yönetilmesi, sigorta sözleşme ve poliçelerine ilişkin operasyonel süreçlerin yönetilmesi; iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülükleri ile sigorta sözleşmelerindeki gerekliliklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetilmesi amaçlarıyla Topluluk (Sigorta) Şirketlerine,



Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; kasko poliçesi düzenlenmesi; zorunlu deprem sigortası düzenlenmesi; özel iş yeri paket sigorta poliçesi düzenlenmesi; kredi konut sigorta poliçesi düzenlenmesi; poliçe bilgilerinin veri tabanındaki bilgilerle eşleştirilmesi; yenilenecek poliçelere ilişkin liste oluşturulması; araç sigortası tekliflerinin sunulması; devlet destekli alacak sigortası başvurularının değerlendirilmesi; diğer elementer sigorta (DASK, konut, yangın vs.) tekliflerinin sunulması; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; acente sıfatı sunulan sigorta ürün ve hizmetlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi; acente sıfatı ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi; poliçelendirme süreçlerinin yönetilmesi; operasyonel süreçlerinin yürütülmesi; iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; bankamızla imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla Sigorta Şirketlerine, Asistans Hizmeti Veren Kuruluşlara,



Kredi limit bilgisinin AG MİKS uygulamasında öğrenilmesi ve görüntülenmesi; Trendyol başta olmak üzere destek hizmet kuruluşlarının uygulamasında kredi limit bilgisinin sorgulanması ve görüntülenmesi, Tazminat ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmak amaçlarıyla Destek Hizmet Sağlayan Şirketlere (AG MİKS, Trendyol),



Mağaza kanalı üzerinden hesap açılışının yapılması; görüntülü bankacılık müşteri edinimi; bireysel müşterilere yönelik güncelleme işlemleri yapılması; kurumsal müşterilere ait İnternet Bankacılığı tanımları; Basılı Hızlı Kart gönderimi; müşterilere Fiziki/Sanal POS hizmeti sunulması; POS ekstresi teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; kredi başvurusu alınması; devlet destekli alacak sigortası başvurularının değerlendirilmesi; Getir hesap kart ürünün müşteriye teslimi ve eksik evrak tamamlanması sürecinin yürütülmesi; hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; Getir kredi kart ürünün müşteriye teslimi ve eksik evrak tamamlanması sürecinin yürütülmesi; kart taleplerinin yönetilmesi; kart teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteri taleplerinin yönetilmesi; kart ekstresi teslimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi; müşteriye ait bono süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; türev işlemler için gereken mesajlara yönelik fonksiyonların sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; dış ticaret ürünlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; SWIFT mesajı süreçlerine yönelik iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,



Hesap açılışı; hisse senedi / sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi; görüntülü bankacılık müşteri edinimi; araç sigortası tekliflerinin sunulması; diğer elementer sigorta (DASK, konut, yangın, vs.) tekliflerinin sunulması; çeşitli sigorta poliçelerinin düzenlenmesi; poliçe düzenlenmesi sürecinde bilgilerin eşleştirilmesi; yenilenecek poliçelere ilişkin liste oluşturulması; kredi başvuru sürecinde müşteri sorgulaması yapılması; müşteri bilgilerinin doğrulanması; sigorta taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarına,



Banka nezdindeki hesap bilgilerinin başka HHS çevrimiçi platformlarında görüntülenmesi ve hesap hizmeti sunulması, teminat veya tahsile alınan çek/senetlere yönelik işlemlerin yürütülmesi; icra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; başka ÖHS çevrimiçi platformları üzerinden bankaya erişim sağlamadan ödeme emri başlatılması amaçlarıyla Diğer Bankalara, hesap hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmeti sağlayıcılarına,



Referans yazılarına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla Diğer Muhatap Kuruluşlar/Kişilere,



Müşteri tarafından hesap hareketlerinin takibinin sağlanması amacıyla Diğer Hesap Bilgilerinin Paylaşılması İstenen Firmalara,



Müşterilerin banka ve kredi kartı bilgilerinin Masterpass altyapısında saklanması taleplerinin yönetilmesi amacıyla Tedarikçilere Mastercard Europe SA’ya,



Fiba Yatırım nezdinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili başvuru taleplerinin alınması, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunulması ve müşteri ilişkilerinin kurulması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve talebinizin değerlendirmesi; hisse senedi / sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi; müşteriye ait yatırım fonu süreçlerinin takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; sermaye piyasası araçlarının emirlerinin iletimine aracılık edilmesi amacıyla Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne,



aktarılmaktadır.



• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2(ç)) hukuka uygunluk sebebiyle,



Dolandırıcılığa maruz kalan müşteri ve müşteri zararına ilişkin haftalık raporlama; resmî kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanması; vergi dairelerinin icra dosyalarına ilişkin sorgulama yapması; kredi başvuruları ve limit değerlendirilmesi; BDDK'ya yapılan raporlama; Dosya Aktarım Protokolü kullanım süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması; müşterinin Web Servis Protokolü'ne erişiminin sağlanması; kredi raporlaması; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; türev finansal araçlar raporlaması; banka ve banka müşterilerinin dolandırıcılık yoluyla zarara uğramalarını önleyici çalışmalar yürütülmesi; gerçeğe aykırı belge kullanılması sonucu tahsis edilen kredi başvurularına ilişkin inceleme raporu düzenlenmesi süreçlerinin yürütülmesi; Denetim Komitesine raporlama yapılması; Şüpheli İşlem Senaryosuna Uygun İşlemlerin MASAK'a bildirilmesi; resmi kurumlardan gelen taleplere cevap sağlanması amacıyla gerekli incelemelerin yapılması; resmi kurumlara yapılan raporlamalar; finansal grup statüsündeki holding iştiraklerine mevzuata uygun bildirim yapılması; MASAK raporlaması; takas süreçlerinin yönetilmesi; muhasebe süreçlerinin yönetilmesi; chargeback & dispute süreçlerinin yönetilmesi; mevduat hesaplarında zamanaşımı; müşteriye ilişkin bilgilerin yönetilmesi; FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi; finansal kurumların bireysel müşterilerin vergi mukimliği tespit süreci; CRS süreçleri; müşteriye ilişkin bilgilerin yönetilmesi; kiralık kasa bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi; T.C. Vatandaşlığı işlemleri kapsamında iletişim, onay ve raporlama süreçleri; hesaplara yönelik bloke işlemleri gerçekleştirilmesi; haciz yazılarına yönelik aksiyon alınması; vergi incelemelerine ilişkin hesap araştırmaları; açılan yatırım hesaplarına ilişkin yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi; Banka nezdindeki alım/satımların takibi; gümrük beyannameleri süreci; günlük işlemlerin TCMB'ye raporlanması; USD 50.000 Muadili ve üzeri yabancı para döviz transferi süreci amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (BDDK, CİMER, TBB, Bakanlıklar, KVK Kurulu, Kolluk kuvvetleri, Savcılık, Mahkeme, Vergi Dairesi, TBB, THH, SGK, TCMB, MASAK, TBB Risk Merkezi, BKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TMSF, İcra Daireleri, Belediyeler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, MERSİS, KKB, MKK),



Takas süreçlerinin yönetilmesi; chargeback & dispute süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Tedarikçilere (Visa, Mastercard),



Bağımsız denetim raporlaması; dava süreçlerinin takibi amacıyla Denetim Şirketlerine,



Türev finansal araçlar raporlaması; günlük geçici ticari kredi geri ödemeleri raporlaması; günlük geçici ticari krediler bilgisi raporlaması; kredi raporlaması; yeniden yapılandırılan krediler raporlaması; bankanın yasal defterlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesi; bağımsız denetim raporu hazırlanması; dava süreçlerinin takibi; ALCO raporlaması; OBI raporları; gayrinakdi krediler raporlaması; türev finansal araçlar raporlaması; ALCO raporlarının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; kredi raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; türev finansal araçlar raporlamasının otomatize edilmesi süreçlerinin yürütülmesi; bankacılık süreçleri kapsamında sürekli denetim çalışmalarının yapılması; piyasa gerçekleştirilen işlemlerin paylaşımı; müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi; müşteriden gelen çağrıların karşılanması; yapılan görüşmelerde müşterinin/müşteri adaylarının kimliğinin doğrulanması; ses kayıtlarının kalite seviyesine ilişkin analizler yapılarak BDDK’ya raporlanması; müşteri/müşteri adayları ile yapılan çağrı merkezi görüşmelerinin kayıt altına alınması; personellerin iç iletişiminin sağlanması; telefondan müşteri doğrulaması; kişi kategorizasyonlarının yapılması suretiyle yasaklı kişilerin tespit edilmesi; şikâyet süreçlerinin yönetilmesi; banka nezdindeki alım/satımların takibine ilişkin iş süreçlerinin yönetilmesi/yürütülmesi; güvenlik anahtarı temin edilmesi için müşteri bilgilerinin alınması; takas süreçlerinin yürütülmesi; muhasebe süreçlerinin yürütülmesi; chargeback & dispute süreçlerinin yürütülmesi; Şüpheli İşlemlerin MASAK'a raporlanması süreçleri; suistimali önleme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,



Kredi Garanti Fonu’na kredi performansı raporlaması (KGF Raporlaması) yapılması amacıyla Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Kredi Garanti Fonu A.Ş.),



Başka banka ATM'lerine ilişkin şikâyetlerin çözümü amacıyla Anlaşmalı Banka ve Kurumlara,



Şikâyet süreçlerinin yönetilmesi; ret kararı verilmiş kredilere ilişkin log kayıtlarının tutulması amacıyla İş Ortaklarına,



Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunulması için hesap açılışında kimlik tespiti yapılması, sermaye piyasası araçlarının emirlerinin iletimine aracılık edilmesi amacıyla Fiba Yatırım’a,



aktarılmaktadır.



• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2(d)) hukuka uygunluk sebebiyle,



Şikâyet ve itibar yönetimi amacıyla Tedarikçilere aktarılmaktadır.



• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (md.5/2(e)) hukuka uygunluk sebebiyle,



İcra dosya alacağının temlik edilmesi ve süreç yönetimi; varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Bankalar, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.),



Varlık fonu firmasına alacağın temlik edilmesi amacıyla Diğer Alıcı Grubuna (varlık fonu firmaları),



Borçlulara ihtarname gönderilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Türkiye Noterler Birliği, PTT),



Dava/icra süreçlerinin yönetimi; konkordato süreçlerinin yürütülmesi; arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi; garantörlük süreçlerinin yürütülmesi; adli makamlardan gelen taleplerin karşılanması; icra işlerinin takibi ve yürütülmesi; arabuluculuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; icra takipleri kapsamında dış hizmet alımı; borçlu kişiler aleyhine UYAP üzerinden icra takibi başlatılması; dava süreçlerinin yürütülmesi; dava süreçlerinin yürütülmesi kapsamında dış hizmet alınması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Bireysel KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen müşterilerin takibinin yapılması için Kurumsal KKB Sorgularının yapılması; gecikmeye düşen ve iletişim kurulamayan müşterilerin iletişim kurulması için gerekli süreçlerin yürütülmesi; borçlu kişiler aleyhine İcraTek üzerinden icra takibi başlatılması; takip konusu müşteriler için takip ve tahsilat sürecinin ilgili iş birimine ya da avukata yönlendirilmesi amaçlarıyla Tedarikçilere,



Alacağa mahsuben bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerini gerçekleştirilmesi için ekspertiz raporunun aracı kurumlara iletilmesi; bankanın mülkiyetine geçen gayrimenkullerin satış öncesi ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İş Ortakları aracı firmalara,



FATCA kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Bankalar),



Karşı taraf bankanın bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (OFAC),



aktarılmaktadır.



• Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md.5/2(f)) hukuka uygunluk sebebiyle,



Kâr bazında periyodik raporlama yapılması; müşteri şikayet takibi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri kampanya süreçlerinin yürütülmesi; kar bazında periyodik raporlama yapılması; veride ya da muhasebede hata olup olmadığının kontrolü için yapılan rutin kontrollere ilişkin raporlama , varlığa dayalı menkul kıymet ihracı için bankamızın veya 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve bankamız tarafından kurulacak fona devredilecek kredi portföyünün belirlenmesi; 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek portföyün belirlenmesi için potansiyel müşteri kaydı oluşturulması, bankamızın ya da 3.kişilerin kaynak kuruluş olduğu ve fona devredilecek kredilerin seküritizasyonu kapsamında analitik çalışmalar yapılması amaçlarıyla Tedarikçilere ve Dış Hizmet/Destek Hizmeti Sağlayan Kuruluşlara,



Alışveriş kredisi kullanan müşterilere kredi ile alımını gerçekleştirdikleri ürünün üretiminden doğan karbon emisyonunu dengelemek amacıyla gönüllü karbon azaltım sertifikası üretilmesi amacıyla Commited Danışmanlık A.Ş.’ne,



aktarılmaktadır.



• Açık rıza (md.5/1) hukuka uygunluk sebebiyle,



Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve hayat sigortası başvurularının değerlendirilmesi; başvuranlara ait bilgilerin temin edilmesi ve Müşterilere sigorta tekliflerinin sunulması amacıyla topluluk sigorta şirketi tarafından pazarlama faaliyetleri yapılması amaçlarıyla Topluluk Şirketlerine,



Bilgilendirme/pazarlama amaçlarıyla müşterilerin aranması; açık bankacılık süreçlerinde pazarlama/tanıtım amaçları ile müşteriler ile iletişime geçilmesi; sigorta ürünlerine ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi; açık hava sineması faaliyeti için otelde etkinliği gerçekleştiren ekip ile misafir bilgilerinin paylaşılması ve rezervasyon yapılması; müşteri geri bildirimlerinin toplanması; kredi ile satın alınan ürüne ilişkin talep doğrultusunda ürün kredisi yapılması; müşteri memnuniyeti, profilleme ve müşterinin derinlemesine analiz edilmesi amaçlarıyla müşteri ile iletişim kurulması; şikayet ve itibar yönetimi; müşteri adaylarının video bankacılık süreçlerinde müşteri edinimi, müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlem Ekranı KKB Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için son 24 saatte kullanılan krediye ilişkin bilgilerin sorgulanması yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Çek-Senet Sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi için Başvuru Gözlemlerinin yapılması – İstihbarat; müşteri adaylarının kredi başvurularının değerlendirilmesi; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için KKB sorgularının yapılması; müşteri adaylarının kredi değerlendirme/kredibilite amacıyla mali verilerinin analiz edilmesi için mali analiz raporlarının incelenmesi; Müşteri edinimi (Video bankacılık/görüntülü bankacılık); görüntülü bankacılık kapsamında Fiba Anahtar oluşturma ve güncelleme; görüntülü bankacılık SIM Kart bloke kaldırma; görüntülü bankacılık şifre işlemleri; görüntülü bankacılık telefon numarası güncelleme işlemleri; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve iletişime ilişkin ticari elektronik ileti onaylarının alınması amaçlarıyla Tedarikçilere, Asistans Hizmeti Veren Kuruluşlara;



Müşteri edinimi (OCR ile kimlik görüntüsü alma); Müşteri edinimi (NFC ile kimlik çipi okutma ve kimlik görüntüsü alma); Yüz tanıma amaçlarıyla Kimlik Paylaşım Sistemi’ne;



Banka’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarından ürün ve/veya hizmet satın almak isteyen müşterilere/ müşteri adaylarına daha avantajlı faiz, masraf ve/veya komisyon oranlarıyla tüketici kredisi kullanmalarına imkan sağlanması, bu imkandan faydalanmak isteyen müşterilerin/ müşteri adaylarının Fibabanka’nın şubeleri ya da elektronik bankacılık kanalları üzerinden AG MİKS’e yönlendirilerek üyelik işlemlerini gerçekleştirilmesi, müşterilere AG MİKS’in sunmuş olduğu ürün, hizmet ve sadakat programlarından faydalanma imkanı sunulması ve amaçlarıyla AG MİKS’e;



Bağış yapan müşterilere bağış yaptıkları kurum tarafından teşekkür sertifikası gönderilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi amacıyla Bağış Yapılan Kuruma,



Destek hizmeti kuruluşu Trendyol aracılığı ile kredi kullandırılmasına istinaden Trendyol tarafından müşteri hesabına yatırılacak hakkediş bedellerinin Müşterilerin Fibabanka hesaplarına yatırılması, Trendyol’dan kullanılan kredinin erken ya da vade sonunda kapanması halinde hesap bilgisinin Trendyol’dan değiştirilmesi amaçlarıyla Trendyol’a,



aktarılmaktadır.



Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.



4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI, MUHAFAZASI VE İMHASI



Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.



Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.



Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.



5. BİLGİ EDİNME HAKKINIZ



KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

