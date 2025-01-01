Kiraz Hesap Başvurusu

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    Kiraz Hesap Açılışı

    Görüntülü Bankacılık ile yeni müşterimiz olanlara özel TL Kiraz Hesap’ta %45 Avantajlı Hoş Geldin faiz oranına ek Fonlu Kiraz ile aynı gün +%2 ek faiz kazanarak toplamda günlük %47'ye varan avantajlı faiz oranlarından yararlanın.

    Kişisel Bilgiler Başvurunu Tamamla

    Kiraz Hesap ürünümüz ile ilgili detaylı bilgiye buradan, bilgilendirme ve başvuru formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

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    KİRAZ HESAP BİLGİLERİ VE BAŞVURU FORMU

    Kiraz Hesap Gerçek kişilere yönelik vadesiz hesap olup, ürün ilgili döviz cinsine ait vadesiz hesap tipinin özelliğine göre vadesiz hesaplar üzerinden yapılan her türlü bankacılık işleminin yapılabildiği bir vadesiz hesap ile faiz tahakkuklarının yapıldığı bir vadeli mevduat hesabından oluşur. Kiraz Hesapta, hesaptaki bütün bakiye gün boyunca vadesiz hesapta kalır, gün sonu işlemleri sırasında faize tabi limitler dahilindeki bakiyeye günlük faiz işletilir. Vadeli mevduat açılışı için vadesiz mevduat alt limitinin üzerinde minimum vadeli mevduat alt limiti kadar bir tutarın hesapta bulunması zorunlu olup, vadesiz mevduata faiz tahakkuku söz konusu değildir. Gün sonu işlemi tamamlandığında, faiz kazanan tutar faizi ile müşterinin serbest kullanımına bırakılır. Gün sonu itibarıyla vadesiz hesap alt limit üzerinde kalan tutarın vadeli hesap alt limitinin altında olması halinde tüm tutar vadesiz hesapta kalır. Vadeli Mevduat Üst Limitinin üzerindeki tutar vadeli hesapta değerlendirilmeyecek olup vadesizde bırakılır.


    Vadesiz Mevduat Alt Limit: TL, USD, EUR, GBP, Gümüş (XAG) ve Altın (XAU) Hesaplarda Bankanın (Fibabanka A.Ş.) belirlemiş olduğu ve ilgili kanallardan duyurduğu alt limitler geçerli olup, müşterinin talebi ile daha yüksek bir tutar seçilmesi mümkündür.


    Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) hesapları işlemleri 1 (bir) gram (1 XAU/XAG) ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım ve satıma konu olan altının saflık değeri 995/1000, gümüşün saflık değeri ise 99.9/100’dür ve 1 gram altın 1 XAU, 1 gram gümüş ise 1 XAG değerine eşittir. Altın/Gümüş alım-satım işlemleri kaydi olarak yapılmakta olup, fiziki işlem yapılmamaktadır.


    Hesap Açılış Tutarı: Vadesiz tutar dahil toplam tutarı ifade etmektedir.


    Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süre: Hoş Geldin Faiz Oranı Kiraz Hesap açılışını takiben hesap bakiyesinin ilgili döviz cinsine ait minimum Kiraz Hesap vadesiz ve vadeli alt limit toplamına ulaşması durumunda hak kazanmaya başlayacağı faiz oranıdır ve ilgili limitlere ulaşıldığı gün geçerli olan güncel faiz oranından yararlanılır, bu oran Hoş Geldin standart süresi boyunca müşteri özelinde sabit olup kesintisiz devam eder. Hesap açılışından itibaren hesap bakiyesinin ilgili limitlere ulaşmaması durumunda ise süre işlemeye başlamaz. Kiraz Hesap açılışından sonra herhangi bir tarihte hesabın kapatılması durumunda, müşteri ilgili döviz cinsinden tekrar hesap açmak istediğinde, Hoş Geldin faiz hakkını kaybeder ve devam faizi geçerli olur. Müşteri’nin hesabı sehven kapatması durumunda Hoş Geldin faizinden yararlanması yönünde talep ya da itirazı hükümsüzdür. Hoş Geldin Faiz Oranı süresinin sona erme gününün hafta sonuna denk gelmesi durumunda gün sayısı bir sonraki işgününe denk gelecek şekilde revize edilir.


    Ek Faiz: TL Kiraz Hesap özelinde, Bankanın belirlemiş olduğu Fibabanka Bankacılık ürünleriyle ilgili duyurulan koşul sahipliği/sahipliklerinin sağlanması durumunda her bir bankacılık ürünü için takip eden ay boyunca geçerli olacak şekilde müşteri TL Kiraz hesabının mevcut faiz oranına bankanın belirlemiş ve duyurmuş olduğu ek faiz tanımlaması yapılacaktır Ek faiz hakkı sağlayan Bankacılık ürünleri, ek faiz oranları ve ek faiz işleyişine ilişkin tüm koşullar Fibabanka resmi internet sayfası olan www.fibabanka.com.tr adresinde duyurulmaktadır. Ek Faiz hakkı belirlenen her bir ürün özelinde ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Yani aylık yapılacak kontrollerle bir ya da birden fazla ürün kullanım koşulunun sağlanması durumunda her bir ürünün ek faizi toplanarak TL Kiraz hesap faiz oranına eklenecektir. TL Kiraz Hesap açılışından itibaren her ayın son iş günü, ilgili takvim ayı içerisinde duyurulan her bir ürün için ayrı ayrı belirlenen koşulların sağlanma durumu kontrol edilecektir. Koşulların sağlanması durumunda takip eden ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar geçerli olacak şekilde günlük hakedilen TL Kiraz Hesap faiz oranına ek faiz tanımlaması günlük olarak yapılacaktır.


    Fonlu Kiraz Ek Faiz Oranı: TL Kiraz Hesap sahipleri (gerçek kişi), hesap bakiyelerine göre belirlenen tutarda TL cinsinden Fiba Portföy fonu alarak ek faiz kazanabilir. Ek faiz hakkı sağlayan yatırım fonlarının detaylı listesine ve tüm koşullarına www.fibabanka.com.tr/mevduat/kiraz-hesap adresinden ulaşabilirsiniz.


    Devam Faiz Oranı: Hoş Geldin faiz oranının bitiminden sonra Banka’nın günlük olarak belirlediği ve vadeli mevduat alt limit ve üst limitleri arasında kalmak şartıyla Kiraz Hesap vadesiz üst limiti üzerinde vadeli olarak değerlendirilecek hesap bakiyesine göre değişen “Devam Faiz Oranı” uygulanır.


    Hesaptan para çekme ve para yatırma işlemlerinde sınır bulunmamaktadır. Hafta içi 17.00’den önce Kiraz Hesap’a para yatırıldığında hesap aynı gün, hafta sonu ve resmi tatillerde hesaba yatırılan/transfer edilen tutarlar ertesi işgünü valörüyle faiz kazandırmaya başlar.


    Bir müşteri aynı anda aynı döviz cinsinden birden fazla hesap açılışı yapamaz, farklı zamanlarda açsa dahi Hoş Geldin faizinden 2. kez faydalanamaz. Müşterinin ortak hesabı Kiraz Hesap özellikli açılmış ise aynı anda münferit olarak Kiraz Hesap özellikli hesap açamaz, farklı zamanda açsa dahi Hoş Geldin faiz oranından tekrar yararlanamaz Ancak bir müşteri aynı anda farklı döviz cinslerinden (TL, USD, EUR, GBP, Gümüşve Altın) Kiraz Hesap’a sahip olabilir ve iki hesap için de Hoş Geldin faizinden yararlanabilir. Ortak Kiraz Hesap ile münferit Kiraz Hesap farklı döviz cinslerinde olabilir ve müşterinin bu iki hesabı da Hoş Geldin faiz oranından yararlanabilir.


    Fibabanka A.Ş. vadesiz hesapta tutulacak alt limiti, vadeli hesap alt ve üst limitini, Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süresini, Kiraz Hesap açılış günü itibarıyla Hoş Geldin faiz oranının tahakkuk etmesi için hesapta bulunması gereken minimum Kiraz Hesap vadesiz ve vadeli alt limit toplamına hesap bakiyesinin ulaşmaması durumunda Hoş Geldin faiz oranını, Kiraz vadeli bakiyesine göre değişen devam faizlerini ve tutar aralıklarını zaman içinde değiştirme hakkına sahiptir. Yeni limitler, fibabanka.com.tr’de duyurulur ve yürürlük tarihi olarak belirtilen tarihten sonra herhangi bir itirazda bulunmaksızın hesaplarınızı kullanmaya devam etmeniz halinde yeni limitler geçerli olur.


    Vadeli hesaba aktarılan tutar, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde kullanılabilecektir. Bu kapsamda Kiraz Hesap minimum vadesiz limit üzerinde ekstra bir bakiye var ise öncelikle bu tutar kullandırılır, yetersiz olması durumunda vadeli hesaptan aşan tutar kadar kısmi bozum yapılır. Kısmi çekim sonrası kalan tutar aynı vadeli mevduat brüt faiz oranı ile devam eder. Vadeli hesap minimum limitinin altına düşecek şekilde hesaptan para çekimi durumunda, vadeli hesap otomatik olarak kapatılır. Bu tutarları aşan para kullanım talepleri durumunda ise müşterinin hesabına tanımlı kredili mevduat hesabı limiti var ise en son bu bakiyeden kullandırım gerçekleşir.


    Hesap cüzdanı mevduat hesabının varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge olma özelliğinden dolayı şubelerimize başvurarak hesap cüzdanınızı teslim almanız önerilir.


    Müşteri’nin BANKA nezdindeki hesaplarına, varlıklarına bir kısıt takyidat (haciz, tedbir, rehin vs.) gelmesi halinde Müşteri, Kiraz Hesap özelliği olan hesabına da yasal blokelerin/kısıtların geldiği ilgili gün faiz kazancını elde edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.


    Müşteri, Kiraz Hesabın otomatik vadeli mevduat açılış özelliğini sonlandırmak istediğinde, hesabı standart vadesiz mevduat hesabına dönüştürülür.


    Vadesinden önce çekilen mevduata Fibabanka A.Ş’nin faiz verme hakkı saklı olup, verilmesi durumunda bu oran Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına iletilen vadesiz mevduat faiz oranını aşamaz.


    Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesabına Uygulanacak Hükümler

    Madde 1. İşbu Sözleşme hükümleri gereğince Banka tarafından Kiraz Altın/Gümüş hesabında işlem görecek altınlar/gümüşler, standartları mevzuat hükümleri ile belirlenmiş ve ileride belirlenecek ve uluslararası piyasalarda işlem gören altınlardan/gümüşlerden ibarettir. Söz konusu Kiraz Altın/Gümüş hesapları, Müşteri tarafından yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan altınların/gümüşlerin, Müşteri tarafından verilen talimat uyarınca Banka tarafından bedel karşılığı Müşteri nam ve hesabına satın alınması karşılığında vadesiz olarak açılır.


    Madde 2. Hesaba Yapılacak Altın ve Gümüş Havalesi: Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı Kiraz Altın/Gümüş hesaplarına üçüncü şahıslar tarafından yapılacak altın/gümüş havalesinin kendi adına ve muvafakatı ile yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri, yazılı beyanı olmasa dahi, bu teslimatın kendi adına yapılmadığını öne sürmemeyi peşin olarak kabul ve taahhüt eder.


    Madde 3. Müşteri’ye Yapılacak Altın ve Gümüş Teslimatı: Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı Kiraz Altın/Gümüş hesabında bulunan altınların/gümüşlerin sadece kaydi olarak işlem göreceğini, fiziki teslim ve tesellüm olmayacağını, bu hususların hilafına ayrıca herhangi bir talepte bulunmamayı peşin olarak kabul ve taahhüt eder. Minimum ve maksimum işlem limiti ve işlem katları Banka tarafından serbestçe belirlenecek olup Banka cari uygulamasını serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, “Altın ve Gümüş Alım Satım İşlemi Müşteri Talimatı”nda TL, USD veya Gram olarak belirtilen tutarlarda altın ya da gümüşün, Kiraz Altın/Gümüş hesabından tahsil edilmek suretiyle nam ve hesabına satin alınması ve Kiraz Altın/Gümüş Hesabında depo edilmesi konusunda Bankayı yetkilendirdiğini; kabul ve taahhüt eder.


    Madde 4. Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesaplarına Uygulanacak Hükümler: Banka, dilediği takdirde hesaptaki ana tutarı Müşteri’ye kısmen veya tamamen altını/gümüşü satın alıp fiili ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye yetkilidir. Banka, hesabın ana tutarını Türk Lirası veya döviz olarak ödediği takdirde, ödenecek olan tutar, altının/gümüşün fiili ödeme gününde Banka’da oluşan altın/ gümüş alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.


    Madde 5. Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesaplarına Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı: Banka; vadesiz hesaplara faiz verip vermemekte tamamen serbesttir. Müşteri Banka’nın bu uygulamasını itirazsız ve gayrikabili rücu olarak kabul eder. Banka cari uygulamasını uygun göreceği zaman ve şekilde tadile yetkilidir.


    Havalelerle İlişkin Hükümler

    Madde 6. Havalelere Uygulanacak Kurallar: Müşteri, Banka nezdindeki saklama veya altın/gümüş depo hesabına borç yazılmak veya Banka’da mevcut herhangi bir altın/gümüş alacağından mahsup edilmek üzere yine Bankada bulunan başka bir altın/gümüş depo hesabına havale emri verdiği takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:


    a. Müşteri havale emirlerini Banka’ya yazılı talimat ile bildirecektir. Bu yazılı talimatta, havalenin lehdarı, lehdarın hesap numarası, havale edilecek altının saflık derecesi, toplam brüt ağırlığı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir.


    b. Altın/gümüş havalesinde; Havale tutarlarının lehdarın borcu için haczi ve haciz yolu ile tahsili halinde dahi Müşteri, Banka ve muhabirlerine karşı hiçbir hak ve talepte bulunmamayı kabul eder.


    c. Altın/gümüş havalesinde; havale tutarlarının lehdarın borcu için haczi ve haciz yolu ile tahsili halinde dahi Müşteri, Banka ve muhabirlerine karşı her türlü itiraz, şikayet, hak ve talebinden feragat ettiğini kabul eder.


    d. Banka, iletişim yetersizlikleri veya her türlü imkansızlıktan ötürü, havaleleri, Müşteri tarafından bildirilen iletişim aracı dışında dilediği bir başka iletişim aracı ile gönderme hakkını mahfuz tutar.


    e. Gerek başka Banka ve Kurumlardan gerekse Banka’dan diğer Banka ve Kurumlara fiziki ve kaydi altın/ gümüş transferi yapılamaz.


    Madde 7. Hesap Özetleri: Hesap, Hesap Cüzdanında “gram” cinsinden belirtilen tutardaki altının/gümüşün Bankaca Müşteriye satışı karşılığında açılır.


    Bu hesapla ilgili olarak şubelerde yapılan her işlemde, hesap cüzdanının ibrazı gereklidir. Şube yetkililerinin imzalarını taşımayan cüzdanlar geçersizdir. Hesap kapatılması işleminin yerine getirilmesi için hesap cüzdanının Bankaya iadesi gereklidir. Cüzdanda yazılı kayıtlarla, Banka kayıtları arasında bir farklılık olduğunda, Banka kayıtları esas alınacaktır.


    Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşullara ilişkin olarak Müşteri Banka tarafından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşulların değişmesi durumunda, Banka Müşteriyi gerek sms gerekse diğer iletişim kanalları ile bilgilendirecektir.


    Detaylı bilgi için www.fibabanka.com.tr veya Fibabanka A.Ş şubelerinden ve 444 88 88 Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.


    Açılış Seçenekleri: (Lütfen tercihinizi belirleyiniz)

    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap TL olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir TL vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap USD olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir USD vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap EUR olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir EUR vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap GBP olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir GBP vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap XAG olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir XAG vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Vadesiz hesabımın Kiraz Hesap XAU olarak tanımlanmasını rica ediyorum.
    Kiraz Hesap özellikli yeni bir XAU vadesiz hesap açılmasını rica ediyorum.
    Müşterinin kendi el yazısı ile “Yukarıda detaylandırılan ürün koşullarını okudum, anladım, bir suretini teslim aldım/aldık.” ibaresi eklenmelidir.
     
    Varsa Müşterek Hesap Sahiplerinin
    Ad Soyad / Unvan  Ad Soyad / Unvan 
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    Müşteri Fibabanka A.Ş. ............................. Şubesi
    Ad Soyad / Unvan    
    Tarih  Tarih 
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